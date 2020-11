Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Telefonközpont koronavírusos betegeknek

A családorvosokkal való kapcsolattartást szolgálja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a megyei Vöröskereszt által létrehozott, október 29-én beüzemelt telefonközpont, amelyet munkanapokon 9-től 20 óráig tárcsázhatnak az otthoni elkülönítésben levő – tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató – koronavírusos betegek, ha nem tudnak közvetlen kapcsolatba lépni a családorvosukkal.

A 0734 449 915-ös normál díjas telefonszámon a Vöröskereszt önkéntesei válaszolnak, felveszik a beteg adatait, és megpróbálnak kapcsolatba lépni családorvosukkal. A telefonszolgálatra azért van szükség, mert az utóbbi időben többen panaszolták, hogy nehezen érhetők el a családorvosok, akiknek a jelenlegi rendelkezések értelmében fel kell ügyelniük az otthon tartózkodó koronavírusos betegeket is.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Ág utcai 16-os, 17-es és 18-as tömbházban. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. t Kézdivásárhelyen a Bem József utca Fortyogó utca és Vadrózsa vendéglő közötti szakaszán a víz- és csatornarendszer felújítási munkálatai miatt az elkövetkező hetekben hétfőtől péntekig naponta 7 és 10 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A korlátozás csak az említett szakaszra érvényes.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Kilyénben és Szotyorban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak. Ezzel zárul idénre a vidéki lomtalanítás programja.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

SZÜNETEL a gombavizsgálat novemberben Sepsiszentgyörgyön.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN. Keddenként 19.15–21 óráig, szerdánként 19–21 óráig hallgatható élőben az imatalálkozó az eletalelekben.ro honlapon.

EGÉSZ NOVEMBERBEN TELJES BÚCSÚ NYERHETŐ. Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján tették közzé azt a dekrétumot, mely a világjárvány jelenlegi rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek és halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének a feltételeit. Az érvényes és kötelező lelki feltételek betartásával az elhunyt lelkek javára teljes búcsút lehet szerezni egész novemberben, a testi épséget biztosító járványügyi normák figyelembevételével.

Ferenc pápa különleges rendelkezése elrendeli az idei évre a teljes búcsút azoknak, akik az elhunyt lelkekre emlékezés kapcsán vallásos lelkülettel temetőt, templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet november végéig.

Az idősek, a betegek – és bárki, aki súlyos oknál fogva nem hagyhatja el a lakását – teljes búcsút nyerhetnek, ha lelkileg a többi hívővel egyesültek, ha teljesen szakítottak a bűnnel, és szándékuk szerint készek a három szokásos feltételt betölteni, melyek a szentgyónás, a szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett imádság, amit Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végeznek az elhunytakért fohászkodva, felajánlva nekik életük fájdalmait és nehézségeit is.

Őszi konferencia

A magyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet idei őszi konferenciáját november 12–14. között tartják online formában. Az első nap angol, a második nap magyar, a harmadik nap részben angol nyelven zajlik. Bővebb tájékoztatás: kji.hu/wp-content/uploads/2020/10/magyarok-jogvdelme-a-krpt-medencben-2020.pdf. A részvételhez kötelező a regisztráció a kji.konferencia.jelentkezes@gmail.com e-mail-címen.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10 órától: Vetró András képzőművész – Vetró András szobrászművész Temesváron született. Édesapja, Vetró Artúr mesterségét folytatva a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán tanult. Közel öt évtizede él Kézdivásárhelyen. Műtermét történelmi személyiségek portréi, női torzók, anyaságszobrok, korlátaikat feszegető mitológiai hősök, bohócok vagy épp a Don Quijote kalandjaiból ihletett plasztikák népesítik be. Miközben egy szobrot mintázott, ihletről, alkotásról, családról, kapcsolódásokról vallott. * In memoriam Palocsay Zsigmond és Szilágyi Domokos – Palocsay Zsigmond költő munkásságában a Szilágyi Domokossal közösen írt Fagyöngy című kötet „négykezesei” képezik a csúcsot. Emlékezés mindkét költőre a magyar adás archívumában őrzött felvételekkel. * Furfangos fajátékok – Amint kézbe veszi portékáját a kíváncsiskodó, a gyergyóalfalvi Nagy György huncut mosolya mögött már tudja, hogy belesül-e vagy sem. Padlásokon heverő, székely furfanggal fabrikált számos fajáték előkerült, de akad olyan is, amelyet másoktól kapott vagy ő maga talált fel. * Csoma – Az Opera Cinematique a nagy sikerű, többszörös díjnyertes film, Az élet vendége – Csoma-legendárium színpadi változata. Az előadást a 2019-es marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon rögzítették, tisztelgésként Kőrösi Csoma Sándor emléke és alakja előtt abból az alkalomból, hogy 200 éve indult el Székelyföldről a magyarok eredetének felkutatására.