Ünnepélyes keretek között zajlott a háromszéki gazdák által a Magyarok Kenyere programban felajánlott búza őrlése: Egerpatakon a Módi-malomban 2500 kilogramm búzát őröltek meg. A lisztet civil szervezetek osztják szét rászoruló családoknak. Az őrlésen jelen volt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Könczei Csaba, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, az RMDSZ képviselőjelöltje, Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) elnöke, Módi Sándor, a malom tulajdonosa, Réty és a környező községek elöljárói, gazdák, a háromszéki falugazdászok. Az eseményt az SZGE kezdeményezte a megyebeli falugazdászok szervezésében, szerepet vállalt az AgroSIC Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület és Kovászna Megye Tanácsa is.

Jótékonysági gyűjtés

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 2010-ben indult. A kezdeményezés hatására 2011-ben már tíz tonna gabonát gyűjtöttek össze Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről, ebből a lisztből sütötték az augusztus 20-i országos ünnep kenyerét és a cipókat. A megmaradt lisztet a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta az általuk nevelt több ezer gyerek négyhavi étkezésének támogatására.

Az SZGE tavaly kapcsolódott be a programba, több mint ötven tonna terményt – főként burgonyát, zöldséget, búzát – gyűjtött össze a szervezet a székelyföldi gazdáktól. Az egész mennyiséget a Szent Ferenc Alapítványnak ajánlották fel. Idén a kitűzött cél száz tonna termény összegyűjtése és felajánlása karitatív munkát folytató civil szervezetek, rászoruló családok részére. A gyűjtésben részt vesznek az SZGE falugazdászai is.

Háromszéken első körben a gazdák által felajánlott búzát hordták össze. Az egész mennyiség Egerpatakra, a Módi-malomba került, a múlt héten itt őrölték lisztté. Módi Sándor malomtulajdonos fizetség nélkül őrölte lisztté a gazdák által adományozott 2500 kilogrammnyi búzát. A liszt két civil szervezethez jutott, a kovásznai Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesületéhez és a csíkszeredai Csibész Alapítványhoz.



Elégtétel, ha segíteni tudnak

A búzaőrlési ünnepségre érkezetteket házigazdaként Dombora Lehel, Réty község polgármestere köszöntötte. Beszéde után gördült be az első szekérnyi búza a malom udvarára. A fogatosok mellett ott volt Hodor János maksai gazda, aki jelentős mennyiségű, több mint ezer kilogrammnyi búzát ajánlott fel a közös cél érdekében. Érdeklődésünkre elmondta: fontosnak tartja a magyar összefogást, azt, hogy a nemzettársak segítsék egymást. Idén nehezebb év volt a gazdák számára, de úgy érezte, kötelessége most is hozzájárulni a Magyarok Kenyere program gyűjtéséhez.

A búzát Módi Sándor molnár vette át. Jó minőségű az adományozott gabona – húzta alá érdeklődésünkre. Az ingyenes őrlést illetően elmondta: „Úgy éreztem, ennyi kötelességem nekem is van nemzettársaim felé. De ennél többet is megteszünk. Elégtétel, ha így tudok segíteni valakin, rászorulókon” – hangoztatta.

Az átvételt követően a búzát garatba öntötték, s nemsokára a liszt is folyni kezdett. A háromszéki falugazdászok tartották a zsákokat, s amint megteltek, a malom udvarára vitték. Itt került sor a liszt megáldására, a szertartást Dezső László Levente egerpataki lelkész végezte.

A megáldott lisztet Könczei Csaba és Becze István adta át a Tündérvár egyesület és a Csibész Alapítvány képviselőinek, dr. Fülöp Csabának és Gergely István „Tiszti”-nek.

Dr. Fülöp Csaba kérdésünkre elmondta: „megtiszteltetés, hogy a Tündérvár egyesületre gondoltak, azt jelenti, értékelik a szervezet eddigi munkáját”. Az adományba kapott lisztet a tagságnak és más rászorulóknak osztják szét. Gergely István „Tiszti” így fogalmazott: „Isten áldása legyen mindenkor rajtatok, a gazdákon, valamennyiünkön, és legyen sok-sok magyar gazda, hogy a 15 millió búzaszem sokszorozódjon, többszöröződjön meg, hogy magyar ember, aki itt él, ezen a világon, ne szenvedjen hiányt kenyérből.”



Van lelkiismeretük az itt élőknek

Az eseménnyel kapcsolatban Könczei Csaba elmondta: „Sikerült egy olyan programot útjára engedni most itt, Egerpatakon a malomban, amely igazából kifejezi a székelyföldi, háromszéki gazdák összefogásigényét. Merthogy itt vállalást tettünk arra, hogy száz tonna élelmiszer-alapanyagot gyűjtünk össze a háromszéki és székelyföldi mezőgazdasági termelőktől, ez azt is jelenti, hogy az itteni embereknek van lelkiismeretük, van igényük az összefogásra.”

Becze István SZGE-elnök értékelésében elmondta: „Nagy öröm számunkra és nagy lehetőség, hogy részesei lehetünk a Kárpát-medencei magyar gazda-együttműködéseknek. Kiemelném Jakab István Magosz-elnököt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége – szerk. megj.), aki felkért, hogy a Magyarok Kenyere programban vegyünk részt és itt, Székelyföldön szervezzük. Tavaly – köszönet a háromszéki gazdáknak – jelentős mennyiséggel tudtunk indítani, reméljük, hogy ebben az évben, amikor meghúzzuk a vonalat, ezt a mennyiséget majdnem megduplázzuk.”

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke így nyilatkozott: „Egy búzaszemet, ha elültetünk, még nem biztos, hogy lesz búzatermés, és egészen biztos, hogy nem lesz egy búzaszemből kenyér. De 15 millió búzaszemből egészen biztos, hogy lesz búzatermés, sok tonna liszt és nagyon sok kenyér. A gazdáknak szeretnénk megköszönni, hogy drága szülőföldünk terméséből azoknak is juttatnak, akik rászorulnak, a gyerekeknek elsősorban, azoknak az alapítványoknak, melyek nehéz sorsú gyerekekkel, árva gyerekekkel foglalkoznak.”