A MIÉRT is véradásra biztat

Múlt pénteken érkezett Sepsiszentgyörgyre a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) nemrégiben indított Magam adom elnevezésű véradó kampánya, melyhez a Háromszéki Ifjúsági Tanács is társult. A háromszéki kampányindítón a két szervezet helyi képviselői, valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is csatlakozott a véradókhoz. A kezdeményezés célja, hogy enyhítse a koronavírus-járvány okozta vérhiányt, Erdély-szerte véradásra szólítva fel a lakosságot.

Az ifjúsági ernyőszervezet képviselői a pénteki megmozdulásuk kapcsán kiadott közleményükben egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy a járványidőszakban a véradók aránya nagyjából a felére csökkent Romániában, miközben azoknak a száma, akiknek vérre van szükségük, nem mérséklődött. Kelemen Szilárd Péter, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke szerint szeretnének példát mutatni a társadalomnak, hogy az ifjúság képes meghozni az áldozatot, amikor a betegeknek a legnagyobb szükségük van arra. Az elnök felidézte, hogy tavasszal egy másik kezdeményezéssel hasonló célt követtek, megalapítva a Kovászna Megyei Önkéntes Szolgálatot. A véradásra biztatás az akkori kezdeményezés második felvonása. Kelemen szerint több olyan fiatal van, aki első alkalommal szántra rá magát erre a lépésre, de olyanok is eljöttek, akik rendszeres véradók.

Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke szerint a kampány célja egy hét alatt 150–180 véradó mozgósítása. Továbbá a szervezők tudatosítani szeretnék, hogy semmivel sem veszélyesebb elmenni vért adni, mint bevásárolni vagy a buszon utazni, de tettükkel akár három élet megmentetéséhez is hozzájárulhatnak. Oltean Csongor abbeli reményének is hangot adott, hogy a példát látva, a fiatalok idővel alkalmiból rendszeres véradókká válnak. A kampány sepsiszentgyörgyi állomásán Grüman Róbert megyei önkormányzati képviselő is jelen volt véradóként.

Antal Árpád a Facebook oldalán méltatta az ifjúsági szervezet kezdeményezését. Felidézte, hogy ő is átesett már a koronavírus-fertőzésen, gyógyulását követően beleegyezett, hogy a vérplazmáját felhasználják a súlyos betegek gyógyítására, és már csak ennélfogva teljesen természetes volt, hogy eleget tegyen a felhívásnak. Fontos, hogy ezekben az időkben a segítőkészség határozza meg az egymáshoz való viszonyulásunkat. Arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért, mert a kórházunknak nagy szüksége van rá – fogalmazott a polgármester.

A véradásért cserében járó élelmiszerjegyeket a MIÉRT tagszervezetei a projekt végeztével a Böjte Csaba által vezetett Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel.