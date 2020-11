Alpolgármestert választottak Baróton

Barót képviselő-testülete tegnap Szakács László személyében alpolgármestert választott. Az RMDSZ-es jelöltnek nem volt ellenfele, a tizenöt fős testület 14 igen vokssal szavazott bizalmat a tisztséget az elmúlt nyolc évben is ellátó helyi politikusnak. A szakbizottságok összetételének meghatározása már nem ment egyszerűen: a függetlenként mandátumot nyert Bán István sértődötten vette tudomásul, számára nincs hely a pénzügyi bizottságban.

Az új képviselő-testület ülésvezetője az RMDSZ frakcióvezetője, Pál-Szilágyi Zoltán lett, de mint elhangzott, az elkövetkezendőkben három hónapra mindegyik tanácstag el fogja látni a feladatot.

Alpolgármesternek egyetlen jelöltként Szakács Lászlót javasolták, akit a titkos szavazáson egy ellenszavazatot kivéve a testület minden tagja támogatott. A tisztséget Lázár-Kiss Barna András polgármestersége alatt is ellátó Szakács megköszönte a lehetőséget, és arról biztosította a tanácstagokat, hogy a város érdekeit szem előtt tartva dolgozik majd az elkövetkezendő négy évben is.

Benedek-Huszár János polgármester három szakbizottság létrehozására tett javaslatot. Mint mondotta, inkább kevesebb számú, de több terület lefedésére alkalmas bizottságot tartana indokoltnak, ezért azt kérte, támogassák felvetését. Ezt a pártok elfogadták, s aszerint tették meg javaslataikat. Ekkor derült ki, hogy a függetlenek számára a pénzügyi bizottságban nem lesz hely. Ezt leginkább Bán István vette zokon. Mint mondotta, ő pénzügyi szakember, doktori címmel rendelkezik, a közpénzügyi hivatal vezetője volt Baróton, így más bizottságban nem is tudná elképzelni tevékenységét, ezért azt kérte, őt oda sorolják be. Mivel az öt helyre hat jelölt volt, szavazást rendelt el az ülésvezető. A technikai szünetet követően megtartott voksolás megjósolható eredményt hozott: Bán István három szavazatot kapott, így nem került be az általa áhított bizottságba.

A szakbizottságok létrehozását, illetve azok összetételét a testület tizenhárom támogató szavazattal elfogadta, ellene mindössze a két független, Bán István és Zsombori Csaba voksolt.