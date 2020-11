Hibások kerestetnek

Öt éve keresik, hogy kik voltak a hibásak a Colectiv tűzeset miatt, aminek következtében 64-en hunytak el. A jelszó akkoriban az volt, hogy a törvények be nem tartása, a korrupció miatt történt a tragédia.

Az ortodox egyház feje azt prédikálta, hogy ők nem mennek imádkozni a tragédia színhelyére, és hogy a „fiataloknak templomba kellene járniuk, nem klubokba”. Ez igaz, hisz most a templomokat téglából, betonból építik (nem fából, mit régebb) és csak gyertya ég bennük, semmi tűzijáték, így nemigen gyúlnak ki. Az akkori miniszterelnök, Victor Ponta sírva emlékezett meg a tragédiáról, ami érthető, hiszen az áldozatokat leszámítva rosszul csak ő járt, ugyanis a tüntetések miatt le kellett mondania a miniszterelnöki székről, és azóta is rúgkapál, hogy összehozzon egy pártot és ismét a hatalom meghódításáért indítson csúcstámadást. És milyen igaza van, mert neki nem volt kezében gyufa, sem tűzijáték, és ott sem járt a Colectiv közelében, amikor az kigyúlt. Azt mondja az ártatlan, tőle hatvan halott után követelték, hogy mondjon le, ma naponta halnak meg hatvanan, és senkit nem vonnak felelősségre.

Bírósági eljárás folyik a klub tulajdonosai és a tűzijáték-szervezők ellen, de Isten és az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek.

A másik, akit vétkesnek tartott a nép, a negyedik kerületet vezette, és szintén elkergették a polgármesteri hivatalból. Most szintén a nép rehabilitálta, és megválasztották az ötödik kerület polgármesterének.

Egyedül az akkori egészségügyi miniszterre jár rá nagyon a rúd, és nyakára az ügyészség, mert megvonták a mentelmi jogát. Most azt hányják Nicolae Bănicioiu szemére, hogy öt évvel ezelőtt, a baj megtörténtekor azt mondta: mindenünk megvan a problémák kezelésére, és megoldjuk a helyzetet. Nem kért és nem fogadott el segítséget, ezért a sérülteket egy darabig nem küldték el külföldre, és sokan meghaltak kórházi fertőzésekben, amelyek nálunk papíron nem voltak s most sincsenek, csak a valóságban. Most hatalommal való visszaéléssel és kenőpénz elfogadásával vádolják, az ügyészek szerint mintegy 4 millió lejt vágott volna zsebre.

Közben börtönbe vonult egy másik nagykutya is, a képviselőház volt elnöke, Bogdan Olteanu, akit egymillió euróval vesztegetett meg a másik szélhámos, Sorin Ovidiu Vântu, hogy elérje: azt nevezzék ki a Duna-delta kormányzójának, akit ő akar. (Vântu arra biztatott annak idején, hogy adjuk oda pénzünket, és mi csak aludjunk, mert vállalata, a SOV-INVEST dolgozik helyettünk. Aztán mikor felébredt a jó nép, kiderült, hogy a pénze elpárolgott.)

Most, öt évvel a tragédia után az új egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru azt mondja, hogy ugyanannyi (23) speciális ágyunk van a megégettek ellátására, mit öt évvel ezelőtt. De most, ha netán baj lenne, külföldi segítséget is fogunk kérni. Viszont optimista, mert új, többfunkciós központok épülnek Temesváron, Marosvásárhelyen és Bukarestben, ami 192 millió eurós beruházást jelent.

Most már új kormány vezet és vége a korrupciónak, úgyhogy törvénytelen működési engedélyek kiadásáról és illegális működtetésről szó sem lehet. Nagy tömeg amúgy sem tud összegyűlni a koronavírus-járvány miatt, mint ahogy az a Colectiv klubban történt. Ennek köszönhetően bőven elég lesz az a 23 ágy, amit Nelu Tătaru emleget.

Iohannis elnökünk is mindent megtett, amit elnökként tehetett. Lerótta kegyletét, koszorút vitt, gyertyát gyújtott a tragédia áldozatainak emlékére, és kihirdetette azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a túlélők életük végéig kezelésben részesüljenek.

Az új bukaresti polgármester is olyanokat mondott a járvány kapcsán, mint öt évvel ezelőtt az akkori egészségügyi miniszter. Azt állítja szó szerint: a bukaresti kórházaknak mindenük megvan a járvány visszaverésére, csak az emberi erőforrás hiányzik. Speciális ágyakat és orvosi felszerelést lehet vásárolni az intenzív osztályokra, de nincs képzett személyzet ezek működtetésére. És milyen igaza van, mindent meg lehet venni, de ilyen gyorsan szakembereket nem lehet képezni.

Nem csoda, ha Raed Arafat azt kéri a megyei szakbizottságoktól, hogy küldjenek jelentést az orvosok és asszisztensek helyzetéről, akik orvosi vagy más természetű okok miatt nem akarnak részt venni a járvány elleni harcban. (Még jó, hogy nem név szerinti listákat kér.) Végül is nem tudni, hogy mi nincs elég: kórház, speciális ágyak, orvos vagy egészségügyi személyzet?

Egy dolog biztos: beteg van elég.