Lemondatná a munkaügyi minisztert

Violeta Alexandru a múlt héten szintén Facebookon foglalt állást annak kapcsán, hogy több gyermekvédelmi igazgatóságon késnek a fizetések: kifejtette, hogy a bérek biztosítása nem a minisztérium, hanem a megyei önkormányzatok feladata, amelyek korábban a most bajba került intézmények személyzetének létszámáról és bérköltségeiről is döntöttek. Ha a megyeitanács-elnök megkapja a fizetését, az garanciát kell hogy jelentsen arra, hogy a munkaadónak, azaz a megyei tanácsnak van pénze az alkalmazottak fizetésére is – írta miniszter, és hozzátette: petíciót is indít azzal a címmel, hogy „A tanácselnök csak az alkalmazottak kifizetése után kaphatja meg a bérét”.

Ezt kifogásolja Kelemen Hunor: „Először azt hittem, hogy egy rosszul sikerült viccet olvasok. Egy miniszter ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy megoldja a szociális ellátórendszer problémáit, és vállalja a miniszteri felelősséget: petíciókat kezdeményez, és a jóérzés határain túl tolja a felelősséget. Világos számomra, hogy a miniszter asszony nem ismeri a törvénykezést, nem ismeri a valóságot, és nem vállalja a felelősséget. Politikailag, jogilag és morálisan: egyes osztályzat! Az egyedüli megoldás: a lemondás vagy az azonnali leváltás” – véli az RMDSZ elnöke. Hozzáteszi: ha Violeta Alexandru nyilatkozatából indul ki, „az, hogy a miniszter asszony felvette a fizetését, azt is kell jelentse, hogy van pénz a nyugdíjak megemelésére és a gyermekpénz megkétszerezésére”.