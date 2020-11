A Fogarasi-havasokban, 2000 méteres tengerszint fölötti magasságban 14 centiméteres a hóréteg. A Bâlea-tó megközelíthetetlen, mert a transzfogarasi út zárva van, a drótkötélpályás felvonón pedig műszaki ellenőrzést és karbantartási munkálatokat végeznek, a tervek szerint keddig. (Maszol/Trans­index)

HOGYAN KELL MEGMOZGATNI A HATÓ­SÁGOKAT. A közösségi oldalakon kért segítséget egy fiatal marosvásárhelyi nő, aki arról számolt be, hogy családjával, szüleivel és nagymamájával egy lakásban tartózkodik, valamennyiük egészségi állapota rossz, elveszítették a szag- és ízérzékelésüket, és miután nagymamájának hőemelkedése is lett, életét vesztette – mivel azonban a családtagok közül senki sem tudta igazolni a fertőzést, az illetékesek nem tettek semmit az elhunyt elszállítására. A nő Facebook-oldalán azt írta, hogy pár nappal korábban telefonon konzultáltak a háziorvossal, aki a tünetek alapján arra következtetett, hogy koronavírussal fertőződtek meg, és azt javasolta, telefonáljanak az egészségügyi igazgatóságnak (DSP), ahonnan további eligazítást kapnak. Csakhogy ott azt kérték, legalább egyikük mutasson fel egy pozitív tesztet, ha pedig még nincs, akkor egy magánlaboratóriumban végeztessék el a vizsgálatot. „Mondtam, hogy a szüleim nyugdíjából ezt nem engedhetjük meg magunknak” – részletezte a nő, aki végső elkeseredésében azt kérte az ismerőseitől, hogy aki tud, segítsen, mert az elhunyt asszonyt nem szállítják el addig, amíg nem tudnak felmutatni orvosi papírt az elhalálozás okairól. A nyilvánossá vált segélykérést követően Maros megye prefektusa, valamint az egészségügyi igazgatóság vezetősége is a család segítségére sietett, de még az egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru is nyilatkozott: kijelentette, hogy a koronavírustesztet akkor is elvégzik – ingyen –, ha valakinek nincs egészségbiztosítása. A Maros megyei egészségügyi igazgatóság vezetője szerint munkatársai ott hibáztak, hogy nem tájékoztatták a telefonálót, hogy a 112-es számot hívja, az igazgatóság ugyanis nem tesztel. (Székelyhon)

VISSZASZOLGÁLTATÁSI VISSZÁSSÁGOK. A kommunizmus idején elkobozott ingatlanok visszaszolgáltatásával, illetve a vissza nem szolgáltatható javakért járó kárpótlás folyósításával nem egyformán késik az állam, sőt: miközben sokan 30 év után sem tudták visszaszerezni, illetve -perelni a magukét, olyanok is vannak szép számmal, akiknek értéken felül fizettek. Csak 2007 és 2011 között 190 ingatlanért fizettek a piaci árnál jóval magasabb kárpótlást, az összesen 356 millió euróra rúgó összeg visszanyerésére azonban alig tesz valaki valamit: a restitúciós hatóság 31 esetben indított eljárást, a pénzügyminisztérium egy esetben sem. A másik szépsége az ügynek, hogy a túlfizetett igénylők között korrupcióért alapfokon elítélt üzletember is van, aki azután kapott tetemes kárpótlást, hogy a kilátástalannak tűnő visszaszolgáltatási hercehurcába belefáradt örökösöktől megvett egy per alatt álló, 20 hektáros területet Bukarest harmadik kerületében. Ezek után érthetőbb, hogy miért nincs pénz például nyugdíjemelésre. (G4Media)