Kiállítás

JOANNES KÁJONI 390 – SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. November 5-ig látogatható Sepsiszentgyörgy főrterén a Kájoni János polihisztor ferences szerzetes életét és munkásságát bemutató szabadtéri kiállítás, amely a X. Székelyföld Napok keretében érkezett a megyeszékhelyre. Pater Joannes Kájoni, a XVII. században tevékenykedő polihisztor ferences szerzetes több területen is nagyot alkotott, mai szemléletben is példaértékű személynek tekintjük, aki gazdag kulturális értéket hagyott maga után. Nevéhez fűződik a Kájoni-kódex egyedülálló zenei gyűjtemény, valamint a csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely alapítása. A kiállítás által időutazás tehető a XVII. században, megismerhető a sokoldalú ferences szerzetes tevékenysége, életének fontosabb állomásai, és QR-kódok segítségével Kájoni-dallamok is hallgathatók.

A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban november 6-áig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogathatók, a tárlatok online a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS KOLOZSVÁRON. A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet szervezésében nyílt meg a Sipos László: Megfordult világ című időszakos kiállítás, amely látogatható a Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti kiállítótermeiben a járványügyi intézkedések betartása mellett.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

A Sepsiszentgyörgyön meghosszabbított, vörös forgatókönyv szerinti járványügyi szabályozások értelmében a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart november 3-a után is. A korlátozás feloldásáig kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöznek továbbra is könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba, és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6-40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától szentmise Máréfalváról, 8.50-től a hét plébániáját Gábor Anna mutatja be, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Keresztény ünnepek fotópályázat

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány fotópályázat-sorozatot írt ki KÁMME Fotóműhely címmel határon túli fotósok számára. Az alapítvány célja a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzése, bemutatása, a magyar nemzeti egység elősegítése, a keresztény alkotóművészek támogatása.

Pályázatot nyújthat be minden 18. életévét betöltött, határon túli magyar hivatásos és amatőr fotós a következő keresztény ünnepekhez kapcsolódó négy kategóriában: 1. mindenszentek – halottak napja – advent, 2. karácsony, 3. húsvét, 4. pünkösd. Részletek a kamme.keesz.hu honlapon, a jelentkezési lapot is ott lehet kitölteni.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kőröspatakon csütörtökön 9–16 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen a Bem József utca Fortyogó utca és Vadrózsa vendéglő közötti szakaszán a víz- és csatornarendszer felújítási munkálatai miatt az elkövetkező hetekben hétfőtől péntekig naponta 7 és 10 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A korlátozás csak az említett szakaszra érvényes.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

SZÜNETEL a gombavizsgálat novemberben Sepsiszentgyörgyön.