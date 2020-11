A tervezetthez képest egy héttel később kezdődött el a 2020–2021-es román női kosárlabdaidény, amelynek nyitányában a szakszövetség két teremtornát szervezett a Román Kupa első körében. Eredetileg hat csapat jelentkezett, ám október közepén az Alexandriával és a Kolozsvári U-val egészült ki a sorozat mezőnye. Az ötszörös kupagyőztes Sepsi-SIC automatikusan a négyes döntőben kezd, a többi nyolc csapat két csoportban harcolhat a továbbjutásért.

Miután két játékosa megfertőződött koronavírussal, a Kézdivásárhelyi SE nem utazott el a szatmárnémeti, „buborékban” zajló selejtezőtornára, ahol a házigazda VSK mellett az Agronómia Bukaresttel és az Alexandriával kellett volna találkoznia a háromnapos viadalon. A felső-háromszékiek ilyen körülmények között mindhárom meccsüket játék nélkül veszítik el. Hétfőn így egy találkozóra került sor a Both Katalin Sportteremben, ahol a spanyol Maikel Lopez edzette szatmáriak nemes egyszerűséggel a parkettbe döngölték ellenfelüket: 105–52-re diadalmaskodtak az Alexandria felett. A találkozó egyik legjobbja a Sepsi-SIC-nél is megfordult Marina Solopova volt, aki dupla duplával – 11 gólpassz és 23 pont (ebből 3 tripla) – fejezte be a mérkőzést.

Bukarestben, a B jelzésű kvalifikációs tornán az Aradi FCC, a Brassói Olimpia, a Kolozsvári U és a Konstancai Phoenix csatázik egymással. A küzdelemsorozat első napján a kupasorozat előző kiírásának döntőse, az aradi csapat kisebb meglépetésre 55–68-ra kikapott a Kolozsvári U alakulatától. A kincses városbéli csapat kispadján ott ült a sepsiszentgyörgyi Bölöni Noémi, de kisebb vállsérülés miatt nem kapott játéklehetőséget Janisz Koukosztól, az egyetemisták görög edzőjétől. A másik fővárosi összecsapáson a brassói és a konstancai együttes mérkőzött meg egymással, a párharcot pedig az Olimpia úgy nyerte meg 74–61 arányban, hogy a félidőben még három ponttal (24–27) vezetett a tengerparti csapat.

A mai meccsek: * A-csoport (Szatmárnémeti): Szatmárnémeti VSK–Agronómia Bukarest (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Alexandria 0–2 * B-csoport (Bukarest): Aradi FCC–Brassói Olimpia (15 óra), Konstancai Phoenix–Kolozsvári U (17.30 óra). (tif)