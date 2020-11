Gazdára találhat a kolozsvári szálló

Kolozsvár egyik legpatinásabb épülete, amelynek földszintjén, a New York kávézóban egykor a város irodalmi élete zajlott, másfél évtizede áll kihasználatlanul. A kolozsvári román nyelvű sajtó korábban meglebegtette, hogy a magyar állam érdeklődik az épület iránt. A hétfői sajtótájékoztatón is úgy hangzott el az újságírói kérdés, hogy miután Kolozsvár főterének az egyik sarkában álló Melody Szálló a magyar állam által finanszírozott Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) tulajdonába került, előfordulhat-e, hogy hasonló sorsra jut a főtér másik sarkán álló New York Szálló is. Erre válaszolta a polgármester, hogy – álláspontja szerint – a városnak élnie kellene a törvény által biztosított elővásárlási jogával. Az RMDSZ közleménye Oláh Emese kolozsvári alpolgármestert, az RMDSZ Kolozsvári szervezetének elnökét idézte, aki szerint „a New York Szálló megfelelő helyszín lehetne egy kulturális központ számára, a város szívé­ben, ahol modern művészeti eszközökkel meg lehetne ragadni például a román–magyar együttélés kérdéseit”. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke felidézte: a szövetség mindig is azt képviselte, hogy a patinás épületnek önkormányzati tulajdonba kell kerülnie. Korábban azonban az önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával.