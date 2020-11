Szili Katalin: most a választókon a sor

A megállapodás Szili Katalin szerint nagy lépés az erdélyi magyarságnak a decemberi választások előtt, „csak gratulálni lehet” hozzá. A miniszterelnöki megbízott külön üdvözli, hogy a megállapodás aláírói a 2018. január 8-án kötött, akkor még hárompárti, közös nyilatkozatot „tovább erősítették és konkretizálták”, amikor megfogalmazták a többi közt, hogy közösen lépnek fel a romániai magyar oktatás, a székelyföldi autonómiastatútum, a nemzeti jelképek és a szabad anyanyelvhasználat támogatása érdekében. Kiemelte, hogy a felek az európai polgári kezdeményezéseket is egységesen támogatják, és úgy vélekedett: december 6-án, „tizennégy évvel a kettős állampolgárságról szóló 2004. december 5-i, a nemzetet a végletekig megosztó népszavazás után teljes egységben a nemzet az erdélyi magyarság mögött”. „A begyógyíthatatlan sebet, a rossz emléket az elmúlt tíz esztendő minden nemzetpolitikai lépésével itthon ezerszer haladta meg. Erre most a koronát egy meghatározó romániai magyar parlamenti képviselet biztosíthatja” – írta a politikus, aki szerint most a romániai magyar választókon a sor. Ezt a rég óhajtott újabb lépést a romániai magyarság a szavazási aktivitásával, a támogatások és a mandátumok maximalizálásával jutalmazhatja, s reméljük, jutalmazza is – írta Szili Katalin.