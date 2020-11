Ismét csodára készülnek Baróton

A népszerűsítésben nemcsak az egyesület tagjai vettek részt, hanem az ügyet számos Erdővidékről elszármazott is felkarolta, akik támogató videóüzenetet küldtek és osztottak meg, mások meg ismerőseiket szólították meg sikeresen. A szokatlannak mondható helyszín nem elriasztotta, hanem éppen ellenkezőleg, összehozta a Laura Ház tevékenységét támogatni kívánókat, aminek köszönhetően az elmúlt bő két hétben már 110-nél többen tettek különféle felajánlást. Volt, aki Magyarországról, Hollandiából, Írországból vagy éppenséggel az Egyesült Államokból jelezte, fontos neki az a munka, amit a Laura Ház végez, ezért kész támogatni futásával vagy biciklizésével, s minden bizonnyal akad majd olyan is, aki – ahogy az egyesületi felhívásában állt – futópadon teljesíti a távot.

Cseresznyés Emília úgy nyilatkozott, nagy öröm számukra, hogy ilyen sokan jeleztek vissza és támogatásukról biztosították őket. Fontos, hogy az immár ötödik alkalommal megszervezett versenyük ugyanolyan jól sikerüljön, mint az előbbi négy, mert költségvetésük fontos részét képezi annak a bevétele; támogatást több helyről kapnak, pártfogóik is vannak, de mindaz nem lenne elég a zökkenőmentes működésükhöz. „Nagyon jó érzés volt látni, milyen sokan szeretik az egyesületet, és azt ki is fejezik. Volt, aki hetekkel ezelőtt írt ránk azzal, hogy idén megszervezzük-e ezt a számára is fontos eseményünket, egy fiatal fiú Írországból azzal keresett meg, hogy bár nem ismer minket, de szeretne felajánlást tenni, az elszármazottakat jóformán meg sem kellett kérni, hogy videóüzenetet küldjenek, mert küldték és osztották anélkül is. Ez az összefogás reménnyel tölt el” – mondta az egyesület vezetője.