Önállósodó hajléktalanok

A hajléktalanszállót működtető karitatív szervezet bátorítja és rendszeresen támogatja az önállósodást felvállalókat, Székely Róbert intézményvezető szerint új életük kezdeti szakaszában is kapcsolatban maradnak velük, követik sorsuk alakulását, segítenek új szokásokat kialakítani, így például azt is, hogy számláikat rendszeresen törlesszék. Legutóbb három férfi, egy fiatal, egy középkorú és egy idősebb lépett tovább, ketten szociális lakásba költöztek, harmadik társuk számára pedig egy garzont bérel a szervezet. Jövedelmüket tulajdonképpen szociális támogatás képezi, van, aki rokkantsága vagy betegsége miatt jogosult segélyre, nyugdíjra, amit a szeretetszolgálat munkatársai közbenjárásával szereztek meg.

Az üres lakásokat sikerült a korábban felajánlott bútorokból berendezni, ám hiányzott a gázpalack, a főzőkályha és hűtőszekrény, utóbbira továbbra is szükség van – sorolja Székely Róbert, miközben megjegyzi: a közösségi médiában közzétett felhívás nyomán sikerült több kályhát is begyűjteni, így azokkal a későbbiekben is tudnak segíteni a rászorulókon. Úgy érzi, kedvezményezettjeik életében meghatározó lépésnek számít az önállósodás, és nehéz egyik napról a másikra váltani, az éjjeli szállóról saját lakásba költözni. Ezért is maradnak továbbra is kapcsolatban, hetente találkoznak, beszélgetnek velük, hogy a felmerülő gondok megoldásában segítsék őket. A most önállósodók mellett további három ember sorsának alakulását követik, havonta felkeresik őket, szeretnének megbizonyosodni arról, hogy képesek önállóan, megfelelően gondoskodni önmagukról, s amennyiben ezt elérik, akkor „elengedik” őket – fogalmazott az intézményvezető.

A Csíki negyedi éjjeli menedékhely látogatóinak száma jelenleg 24–25 fő, a szeretetszolgálat munkatársai egyetlen olyan idős emberről tudnak, aki utcán van, de nem hajlandó a szállóra bemenni. A többiek rendszeresen megjelennek esténként, van, aki napközben az utcákat járja, mások próbálnak pénzt keresni, az idősebbek azonban jobbára a szálló előtt felépített filagóriában tartózkodnak. A rászorulókról a létesítmény hét alkalmazottja gondoskodik, akik a jelenlegi járványhelyzetben is igyekeznek minden elvárásnak, előírásnak eleget tenni, rendszeresen fertőtlenítik a közös tereket, lázat mérnek és maszkot is vásárolnak a hajléktalanoknak. Meleg ebéddel ugyan nem szolgálhatnak, ám reggelit és bőségesebb vacsorát mindannyian kapnak, napközben pedig meleg teával, keksszel kétszer is megkínálják őket.