Jövőben megújul a Gyár utca

Erről akkor Ahol egy pocsolya megoldhatatlan gond címmel írtunk, most pedig ugyanezzel a panasszal keresték meg lapunkat az érintettek, akik szerint senki arrafelé sem nézett. Rákérdeztünk Tóth-Birtan Csaba alpolgármesternél: tudnak a helyzetről, van is tervük a kár kisebbítésére, de a helyszíni adottságok nem éppen kedvezőek. Nagyon keskeny a járda, így a legsimább úttestről is felcsap a víz egy nagyobb eső után, ezen a foltozás sem segít – vélekedett. Az önkormányzat jövő évre tervezte be a Gyár utca korszerűsítését, amelyben egy jobb esővíz-elvezető rendszer is benne van, emellett pedig a biciklisávot is az utca jobb oldalán alakítják ki, így a gépkocsi-forgalom annyival eltávolodik a házaktól, ennél többet azonban nem tudnak tenni – közölte az alpolgármester, aki szerint a lakók azzal védhetik jobban a házuk külső falát a beázástól, ha valamilyen vízhatlan anyaggal, például kővel burkolják. (demeter)