Benedek-Huszár János polgármester Barót járványhelyzetéről számolt be a legutóbbi tanácsülés végén: a fertőzések száma pénteken átlépte a három ezreléket, azóta tovább nőtt a megbetegedettek száma, ami miatt a vörös forgatókönyvet léptették életbe. Arra kért mindenkit, ne csak zárt terekben, hanem az utcán is hordjanak maszkot és szigorúan tartsák be a vonatkozó szabályokat.