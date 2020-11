Tizenhárom háromszéki pedagógus pályázott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított, kilencedik alkalommal meghirdetett Apáczai-díjra, közülük ketten kaptak kitüntetést. Diákjaink a matematika, magyar nyelv és irodalom terén jeleskedtek, de a négyéves középiskolai teljesítmény értékelésénél is több díjat osztottak ki Kovászna megyei tanulóknak.

A pedagógusszö­vetség minden esztendőben az előző tanév teljesítményei alapján ítéli oda díjait, s bár a koronavírus-járvány miatt számos tantárgyverseny elmaradt és a pedagógusok szakmai megnyilvánulásai, lehetőségei is korlátozottak voltak, a szervezet úgy döntött, ennek ellenére is jutalmazza az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, illetve a pedagógusoknak kétévente meghirdetett Apáczai-díjra beérkezett tudományos munkákat is.

A járványhelyzet miatt ünnepélyes díjátadót nem tartanak, a díjakat – kisplasztikákat és okleveleket – az RMPSZ megyei elnökei helyi, zártkörű rendezvények keretében fogják átadni (betartva a járványügyi előírásokat).

Lapunk érdeklődésére Péter Sándor, az RMPSZ háromszéki szervezetének elnöke elmondta, egy későbbi időpontban tartják meg a díjátadót, amikor valamelyest ünnepélyes keretek között gratulálhatnak az érintett tanítóknak, tanároknak és diákoknak, valamint ugyanakkor szeretnék köszönteni és átadni a magyar kormány emlékérmeit annak a több mint harminc háromszéki magyar pedagógusnak, akik idén vonultak nyugdíjba.

Az Apáczai-díjra idén először, a világjárványtól függetlenül online módon lehetett pályázni az előző, 2018-as díjkiosztó után megjelent tudományos munkákkal: szakkönyvvel (szerzőként vagy fordítóként), tankönyvvel, munkafüzettel, település- és iskolamonográfiákkal, folyóiratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett tudományos munkákkal, illetve rendszeresen működtetett tudományos-oktatási portállal a természettudomány, a humántudományok, valamint a pszichopedagógia területéről – ismertette a szervezet a szabályzatot. A kiírásra negyven pályamunka érkezett, ebből tizenhárom Háromszékről. Az RMPSZ tudományos tanácsa megyénkből Apáczai-díjban részesítette dr. Antalka Ágotát, Modern világunk népbetegsége a kiégés című tanulmányáért, az Apáczai-díj arany fokozatát Török Árpád kapta Sepsiszentgyörgy városkalauzáért.

A 2008-ban létrehozott Bolyai Farkas-díjjal a matematika terén kiemelkedő eredményeket elért középiskolás diákokat jutalmazzák. A (tavalyi) tizenkettedikesek korosztályában Miklós Csenge, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja kapta ezt a díjat, felkészítő tanára Ugron Szabolcs.

Az RMPSZ 2011-ben alapította a Kós Károly-díjat a magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelvápolás terén kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás diákok számára. Mivel idén elmaradtak a tavaszi tantárgyversenyek, a díjat elektronikus sajtóban, országos lapokban, folyóiratokban vagy önálló kötetben megjelent egyéni írásokkal lehetett elnyerni. Háromszékről Buna Blanka Boróka, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző XI. osztályos tanulója (idei végzős) kapott Kós Károly-díjat. A kitüntetés, hasonlóan a Bolyai Farkas-díjhoz, emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll.

A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója címre, azaz a Mákvirág-díjra azok a középiskolás diákok pályázhattak, akik kiemelkedő eredményeket értek el tantárgyversenyeken, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók. Háromszéki díjazottak: bronz fokozatot kapott Dobra László Edgár IX. osztályos és Rancz-Gyárfás Hanna X. osztályos tanuló (mindketten a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai), valamint Simon-Zsók Anett (XI. osztály, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium).