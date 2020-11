Ezernél több súlyos beteg

Az elmúlt 24 órában 35.964 tesztet végeztek Romániában (bő egyharmadukat saját kérésre), márciustól pedig 3,3 milliónál is többet. Kórházban jelenleg 11 867 koronavírusos beteg fekszik, és nagyjából négyszer annyi igazoltan fertőzött személy tartózkodik elszigeteltségben: 33 630 otthon, 11 373 intézményben. További közel 60 000 személy karanténban van, 59 339 házi, 18 pedig intézményes körülmények között. A gyógyultak száma jelenleg 186 260.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) heti jelentése szerint az elmúlt hét napon igazolt új koronavírusos megbetegedések 33,2 százalékát Bukarestben, valamint Kolozs, Temes, Iaşi és Bihar megyében jegyezték, minden negyvenedik fertőzött egészségügyi alkalmazott. A COVID-19-cel összefüggésbe hozható elhalálozások 28,5 százaléka október 26-a és november elseje között a fővárosban, illetve Szeben, Prahova, Fehér és Arad megyében történt. Az elhunytak 82,5 százaléka 60 éven felüli volt, 59,7 százalékuk férfi. A koronavírus okozta szövődmények miatt eddig elhunytak 95,6 százalékának volt legalább egy nyilvántartott társbetegsége.

Az iskolák nem nyitnak, ha nem enyhül a járvány

Amíg csökkenésnek nem indul a fertőzések száma, addig nem nyitják újra az iskolákat – jelentette ki Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, miután kedden az Edupedu.ro oktatási portál kormányközeli forrásokra hivatkozva közölte, hogy az illetékesek fontolgatják a járvány miatt bezárt iskolák legalább részleges megnyitását. Első körben az óvodák és az elemi iskolák megnyitását tervezték, hiszen a kutatások szerint a legkisebbek a legellenállóbbak a koronavírussal szemben, majd a végzős évfolyamokat – a nyolcadikosokat és tizenkettedikeseket – is visszaengedték volna a padba, hogy jobban készülhessenek a képességfelmérő vizsgára, illetve az érettségire. Ez nem valami bukaresti találmány lenne, több európai országban – például Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Görögországban, Franciaországban, Belgiumban, Nagy-Britanniában – is nyitva tart az iskolák nagy része, ot inkább a nagy bevásároló központokat zárták be.

Az egészségügyi miniszter nyilatkozatával egyidőben lemondott tisztségéről az egyetem előtti oktatásért felelős államtitkár. Luminița Barcari döntésének okait nem hozták nyilvánosságra, csak azt, hogy az NLP Ialomița megyei képviselőlistáján első helyezett. Ő egyébként a tanévkezdés előtt szabadságot vett ki azért, hogy kampányoljon, mert ugyanabban a megyében tanácselnök-jelöltként is indult, de alulmaradt az SZDP-s versenytárssal szemben.