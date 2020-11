A Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet novemberben online konzultációt folytat a fiatalokkal, hogy jobban megismerje céljaikat, álmaikat, helyzetüket, illetve minél szélesebb körben felmérje az igényeket. A kutatás egy átfogó kérdőív kitöltésével zajlik, amellyel a 14–35 éveseket célozzák meg, akik kézdivásárhelyi élettérrel rendelkeznek, itt töltik napjaik nagy részét, tanulnak, dolgoznak, szórakoznak. A szakemberek segítségével összeállított kérdőív kitér életszakaszokra, szórakozásra, az oktatás, munka, valamint az elvándorlás kérdéseire is, mindenre, ami az érintett korosztály mindennapjait és jövőjét meghatározza. A kielemzett eredményeket a készülő városfejlesztési stratégiába szervesen kapcsolódó ifjúsági stratégia megalkotásához használják, így a valós problémákra valós megoldások fogalmazhatóak meg. A konzultáció szervezője a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet, partnerek: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, Vigadó Művelődési Ház és Vibe Fesztivál. A kitöltők közt két Vibe Fesztivál-jegy is gazdára talál. További részletek a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet Facebook-oldalán.

Nyakig a Demboviccben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után idén újabb pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, s amint a pályázat címe – Nyakig a Demboviccben – is jelzi, a kiíró ironikusan összegző véleménycikkeket vár az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében. Bárki pályázhat életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül. A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt). Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet. A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező. (További információk az egyesület honlapján: szekelyfoldiujsagirok.org/hu/palyazatok.) A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadják. A beérkezett pályaműveket ötfős szakmai testület bírálja el. Elnöke Galbács Pál (Illyefalva), további tagjai: Ambrus Attila (Brassó), Bakk Miklós (Kolozsvár), Dénes László (Nagyvárad) és Kuti János (Sepsiszentgyörgy). Az első díj 500, a második 300, a harmadik 200 euró. A pályázat eredményét 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján teszik közzé.

Nem indul új tanév az Ezüst Akadémián

A járványügyi helyzet miatt idén nem indul új tanév az Ezüst Akadémia oktatási programon. A szervezők bíznak benne, hogy 2021-ben az új tanévet már a megszokott formában kezdhetik.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Online egyetemi vizsga – Idén az egyetemi felvételek nagy része is online zajlott. A magyar adás stábja a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színinövendékeinek vizsgájára látogatott el. Mattis-Teutsch-kiállítás – 136 évvel ezelőtt, 1884. augusztus 13-án született Brassóban Mattis-Teutsch János festő, grafikus. Tavaly ősszel Mattis-Teutsch – Avantgárd és konstruktív realizmus címmel nyílt képzőművészeti kiállítás Bukarestben a Fundația9, Rezidența BRD, a Scena9 folyóirat és a Balassi Intézet szervezésében, melynek célja a nemzetközileg jól ismert, az erdélyi avantgárdot képviselő képzőművész jelentőségének elismerése volt.

Hitvilág

ELSŐCSÜTÖRTÖKI SZENTSÉG­IMÁDÁS ÉS SZENTMISE. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai Krisztus Király-templomban ma az esti szentmise előtt, 17 órától szentségimádást tartanak, amelyet a Hit és Fény Közösség tagjai vezetnek. S A belvárosi Szent József-templomban ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport szervezésében tartják a rendezvényt. Meghívott a Krisztus Király-templom káplánja, Fülöp Szabolcs atya, aki az elmélkedéseket tartja a szentségimádás alatt. A családokért fognak imádkozni, gyógyulásért és szabadulásért. S Az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban 21 órakor kezdődik a szentség­imádás, amely 23 órától szentmisével ér véget.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS KÉZDISÁRFALVÁN. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kézdisárfalván a kápolnában örökös szentségimádási napot tartanak november 6-án.

SZENT IMRE-NAPI BÚCSÚ. Szotyorban, Illyefalva filiájában a Szent Imre-kápolnában vasárnap 14 órától tartják a búcsús szentmisét.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kőröspatakon ma 9–16 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. november 6-án, pénteken 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Ág utcai 14/C, 16, 17, 18-as tömbháznál, a 20-as, 21-es tömbház A, B, C, D lépcsőházában, a 23-as tömbház A, B lépcsőházában, a 24, 26, 27-es tömbházban és a 28-as tömbház A, B lépcsőházában, a Császár Bálint utcai 7-es tömbház A, B, C lépcsőházában, illetve a Gyár utcában a 29, 31 és 32-es tömbház A, B lépcsőházában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. l Kézdivásárhelyen a Bem József utca Fortyogó utca és Vadrózsa vendéglő közötti szakaszán a víz- és csatornarendszer felújítási munkálatai miatt az elkövetkező hetekben hétfőtől péntekig naponta 7 és 10 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A korlátozás csak az említett szakaszra érvényes.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

FOGADÓÓRÁK. A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. l A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége értesíti tagságát, valamint az érdekelteket, hogy a fogadó­órák a régi program szerint, minden pénteken 10–12 óráig zajlanak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.