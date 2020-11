A férfiak közül a svédek rúdugrózsenije, Armand Duplantis és az ugandai hosszútávfutó, Joshua Cheptegei emelkedik ki. Előbbi fedett pályán kétszer döntött világcsúcsot, amelyet február óta 6,18 méterrel tart, majd szabadtéren egy centivel megjavította a legendás Szerhij Bubka 6,14 méteres rekordját, összességében pedig 16 viadalon maradt veretlen ebben az évben. A tavaly mezei futásban, majd 10 000 méteren is világbajnok Cheptegei a félmaratoni vb-n elért negyedik helye után a pályán szárnyalt, 5000 méteren (12:35.36 perc) és 10 000-en (26:11.00 perc) is világcsúcsot állított fel, utcán pedig 5 kilométeren (12:51 perc) is rekordot döntött. A jelöltek között az idei év egyetlen felnőtt világbajnoka, a félmaratoni vb-n első, szintén ugandai Jacob Kiplimo is ott van, aki vb-diadala mellett a 3000 méter ranglistavezető idejével (7:26.64 perc) is büszkélkedhet, amelynél 2007 óta senki sem futott jobbat.

A koronavírus-járvány miatt ebben az évben sorra maradtak el a nagy világversenyek, mégis a női jelöltek között öten is világcsúcsot értek el. A venezuelai Yulimar Rojas (képünkön) 15,43 méterre javította a női hármasugrás fedett pályás rekordját, a többi jelölt mind futószámban mutatott fel kiemelkedő eredményt. Az etióp Ababel Yeshaneh félmaratonon (1:04:31 óra) döntötte meg a világcsúcsot, míg a kenyai Peres Jepchirchir ugyanezen a távon kétszer is minden idők legjobbját futotta kizárólag női mezőnyben (1:05:34 és 1:05:16). Az afrikai dominanciát jelzi közép- és hosszú távon az etióp Letesenbet Gidey teljesítménye is, aki 14:06.62 perccel 5000 méteren állította be a világcsúcsot. A holland színekben versenyző, etióp származású Sifan Hassan pedig az egyórás futásban 18 930 méterrel került az örökranglista élére.

Az év atlétája cím jelöltjei:

* férfiak: Donavan Brazier (amerikai, 800 m), Joshua Cheptegei (ugandai, utcai futás, 5000 m, 10 000 m), Timothy Cheruiyot (kenyai, 1500 m), Ryan Crouser (amerikai, súlylökés), Armand Duplantis (svéd, rúdugrás), Jacob Kiplimo (ugandai, félmaraton, 3000 m), Noah Lyles (amerikai, 100 m, 200 m), Daniel Stahl (svéd, diszkoszvetés), Johannes Vetter (német, gerelyhajítás), Karsten Warholm (norvég, 400 m gát)

* nők: Femke Bol (holland, 400 m gát) Letesenbet Gidey (etióp, 5000 m), Sifan Hassan (holland, 10 ezer m, egyórás futás), Peres Jepchirchir (kenyai, félmaraton), Faith Kipyegon (kenyai, 800 és 1000 m) Laura Muir (brit, 1500 m), Hellen Obiri (kenyai, 3000 és 5000 m), Yulimar Rojas (venezuelai, hármasugrás), Elaine Thompson-Herah (jamaicai, 100 m), Ababel Yeshaneh (etióp, félmaraton).

A férfi és női győztes nevét az NASZ december 5-én virtuálisan sorra kerülő gáláján jelenti be.