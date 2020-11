ÖTMILLIÓ OLTÁS LEHET. Ha az első adagok már 2021 januárjában megérkeznek, jövő nyárig akár ötmillió ember is megkaphatja a koronavírus elleni oltást Romániában, így immunissá válhat a kórral szemben – jelentette ki Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hazai képviselője, az SZDP képviselőjelöltje az államfő által összehívott egyeztetés után. Ehhez persze idejekorán meg kell szervezni az oltási központokat és az oltások kiszállítását, illetve beadását, mivel a románok nem éppen a szervezés bajnokai – tette hozzá

Rafila elmondta: jelenleg három oltás is az utolsó tesztelési fázisban van, és várhatóan decemberben vagy legkésőbb januárban az első meg is kapja a szükséges jóváhagyásokat. Mivel pedig a gyártók erre számítva már elkezdték a gyártást, az engedélyezés pillanatában várhatóan több tízmilliónyi adag oltás áll majd rendelkezésre, amit el is kezdhetnek kiszállítani a megrendelőknek. Az Európai Unió már korábban jókora adag oltást kötött le a tagállamok számára, ebből kaphatja meg az első néhány millió adagot Románia. Az első oltásokat a mintegy 200–250 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg, utánuk pedig a kockázati kategóriák, vagyis a krónikus betegek és az idősek. (Főtér)

JUHÁSZKUTYÁK MARTÁK ÖSSZE. Súlyos sérülésekkel került kórházba egy tizenhárom éves lövétei lány, akire múlt héten támadtak rá a juhászkutyák, mikor a rábízott szarvasmarhákat terelgette egy idegen esztena közelében. Az eset körülményeit még vizsgálják, a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt nyomoz. Mihály Dénes lövétei polgármester elmondása szerint a kislányon húsznál több harapásnyom volt, életveszélyes állapotban szállították kórházba. (Székelyhon)

KIS KAMPÁNY, NAGY KÖLTSÉG. Habár az idén a járvány miatt csak kevés kampányrendezvényt tartottak a szeptember 27-ei önkormányzati választások előtt, 150 millió lejt meghaladó költség megtérítését igényelték az Állandó Választási Hatóságtól a versenybe benevezett pártok, szervezetek és független jelöltek. A hatóság előbb ellenőrzi a kampánypénzek elköltési módját, a visszatérített összegeket pedig közzéteszi. A pártok közül csak az jogosult a költségtérítésre, amelyik a leadott szavazatoknak legalább a három százalékát megkapta. (Maszol)