Harmadik halasztás

December 8-ára halasztotta a döntéshozatalt az alkotmánybíróság azokról a beadványokról, amelyeket a nép ügyvédje és a legfelsőbb bíróság nyújtott be a speciális nyugdíjak megadóztatásával kapcsolatban.

A képviselőház júniusban fogadta el döntő házként az adótörvénykönyvet módosító jogszabályt, amelynek értelmében a 2000 és 7000 lej közötti különnyugdíjak esetében tízszázalékos adót vetnek ki a 2000 lejt meghaladó összegre, míg a 7001 lejt meghaladó speciális nyugdíjak esetében 85 százalékkal adózzák meg az e küszöb fölötti összeget. A törvény ellen a nép ügyvédje és a legfelsőbb bíróság is alkotmányossági kifogást emelt, azt kérve, hogy nyilvánítsák teljes egészében alkotmányellenesnek. Az alkotmánybírák azonban már harmadszor napolják el a kérdést, ezúttal a választások utánra. Az NLP képviselőházi frakcióvezetője, Florin Roman szerint azért, mert közvetlenül érintettek, hiszen „a kilenc alkotmánybíró közül hat – élükön Valer Dorneanu elnökkel – különnyugdíjban részesül, és a nép ügyvédje is kap majd speciális nyugdíjat mandátumának lejárta után”. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is kifogásolta az újabb halasztást, amelynek következtében júniustól szeptemberig több mint 3 milliárd lej „vándorolt az állami költségvetésből a »különlegesek« számláira”.