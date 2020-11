Exponenciálisan nő a fertőzöttek száma Magyarországon

Az elmúlt két hét járványügyi adatait vizsgálva az látszik, hogy egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, ez idő alatt 7420 ember fertőződött meg a vírussal – közölte az országos tisztifőorvos. Elmondta, a magyarországi települések 80 százalékában már regisztráltak fertőzöttet, ami nem jelenti azt, hogy a fennmaradókban ne lenne fertőzött. Szinte nincs olyan település, ahol ne lenne jelen a vírus. Az országos átlaghoz képest a fertőzöttség a fővárosban másfélszeres, Budapesten 100 ezer lakosra 888 fertőzött jut, a fővárost Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Vas megye követi – közölte, a legkevésbé érintett megyék között említve Somogyot és Tolnát.

Rendkívüli jogrendet vezetnek be

A kormány úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt keddtől ismét bevezeti a rendkívüli jogrendet, az Országgyűlést pedig arra kéri, ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Azt is közölte, hogy éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptet életbe a kormány. „Éjfélig mindenkinek haza kell érnie” – mondta. Orbán Viktor rendkívüli bejelentésében elmondta azt is: a szórakozóhelyeket bezárják, mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken. Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkhasználat. A hatóságok minden rendezvényt ellenőrizni fognak, ha kell, pénzbírságot szabnak ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, azonnal bezárják – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az orvosok bérét megemelik, a védekezéshez szükséges eszközök a kórházak rendelkezésére állnak, kórházi ágyak tekintetében Európában a harmadik, a lélegeztetőgépek esetében pedig „világelsők vagyunk”. „Orvosaink és ápolóink továbbra is világszínvonalon végzik a munkájukat, és mindent megtesznek, hogy meggyógyíthassák a betegeket” – hangsúlyozta. Ez sok, szinte emberfeletti, de mégsem elég. „A végső megoldás ugyanis a vakcina, de a vakcina már látótávolságon belül van. (...) Addig kell kitartani, amíg a vakcina meg nem érkezik” – mondta, jelezve, hogy Magyarország tárgyal az EU-val, Oroszországgal, Kínával és Izraellel is.



Pozitív Szijjártó koronavírustesztje

Az ázsiai tárgyalások során, a Bangkokba történő érkezést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter koronavírustesztje pozitív lett. Szijjártó kambodzsai munkalátogatását követően utazott Thaiföldre, ahol több kétoldalú tárgyalás is várt volna rá. Sajtófőnöke szerint a helyi szabályoknak megfelelően a külügyminiszter jelenleg egy bangkoki kórházban tartózkodik, és mivel tünetmentes, megkezdődtek a hazaszállításával kapcsolatos egyeztetések. Hozzátette: Szijjártó Pétert közvetlenül az Ázsiába történő indulás előtt is tesztelték, ami akkor negatív eredményt hozott.