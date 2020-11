Következő írásunk

A településenként számított járványügyi mutatók értékének megfelelően több mint 12 ezer háromszéki diák kényszerül jelenleg az online térbe száműzött oktatásban részt venni, de a sárga forgatókönyv szerinti hibrid változatra ítélt kilencven tanintézményben is több évfolyam tanulóit érinti a házi suli. Országosan egymillió diák tanul távoktatásban, ami harmada a tanulók összlétszámának, ezért sajtóértesülések szerint a hatóságok azt is fontolgatják, hogy a járványügyi helyzettől függetlenül vissza kellene térni a tantermi oktatásra. A szülői szervezetek is mozgolódnak, kérdőíves felméréssel gyűjtik be a szülők véleményét a témában és ezek alapján készítenek javaslatcsomagot.