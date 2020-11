A korábbi két emelet helyett három szintet kellett berendezni a koronavírussal fertőzött betegek ellátására, az intenzív osztályon is bővítettek, a sebészeten az eddiginél több pozitív teszteredményű pácienst látnak el, a gyanús esetek között egy beutalt kritikus állapotban van, egy páciens kilenc év alatti – ismertette tegnap a heti rendszerességgel tartott sajtótájékoztatón dr. Roșu Mátyás, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvos igazgatója és András-Nagy Róbert, az intézmény menedzsere.

A fertőzőosztály COVID-részlegén az elmúlt hetekben negyven-negyvenöt pácienst kezeltek, jelenleg ennek szinte kétszeresét kell ellátniuk, ezért volt szükség a harmadik és negyedik emelet mellett a második szint átvételére is, ahol korábban a fertőzéssel gyanús eseteket látták el. Az ide beutalt pácienseket sikerült biztonságosan elhelyezniük más osztályokon, a szóban forgó épület első emeletén a kórház tüdőgyó­gyászati osztálya működik továbbra is. Lapunk kérdésére a kórház menedzsere elmondta, erre az időszakra a COVID-osztály személyzetét sikerült kibővíteni, kardiológus és belgyógyász is részt vesz a páciensek kezelésében, amire azért van szükség, mert többen rendelkeznek társult betegségekkel a koronavírus-fertőzés mellett.

Jelenleg hetven fertőzöttet ápolnak, közülük nyolcan nefrológiai kezelésben is részesülnek, tizenkét pácienst a COVID-sebészeten látnak el, nyolcan intenzív terápiára szorulnak. Az elmúlt hét nap alatt 59 pácienst engedtek haza, akiket a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált tünetekkel utaltak be, illetve ebből adódó betegségekkel kezeltek, ez idő alatt hét halálesetet jegyeztek, közülük a legfiatalabb negyvenhat éves volt, túlsúlyos, tüdőgyulladásos, légzési nehézségekkel küzdött. Egy hetvenkilenc éves elhunyt férfi esetében felmerül a kérdés, a házi balesetben szenvedett nyaktájéki gerinctörés vagy a koronavírus-fertőzés játszott-e közre a végső kimenetelben. Ez a kérdés azért merül fel, mert a kórház vezetősége szerint a pácienst felkérésükre nem fogadta a brassói sürgősségi kórház idegsebészeti osztálya azzal az indokkal, hogy nincs hely, és azt javasolták, nyakrögzítővel oldják meg a pillanatnyi helyzetet, ugyanakkor a szóban forgó páciens tüdőröntgen-felvétele COVID-fertőzéses gyulladásra utalt. Egyelőre nem tudják, az említett két ok közül mi volt az elhalálozás oka, ezért további kivizsgálásra kerül sor.

A kórház vezetősége elismeri, hogy a szóban forgó osztályokon a betegek költöztetése kellemetlenséget okoz az érintettek számára, a hozzátartozóktól is több negatív visszajelzést kaptak, de a járványhelyzet okozta szükségmegoldások olykor olyan lépésekre késztetik, amelyek nem előnyösek senkinek sem – mondotta András-Nagy Róbert. A menedzser hangsúlyozta, a megyei kórház nem csak a koronavírusos betegek kórháza, szinte a korábbi forgalmat jegyzik a más patológiákkal beutaltak esetében és a járóbeteg-rendelő szakrendelőiben is menetrendszerűen fogadják a pácienseket.