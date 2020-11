Közel tízezer új eset

9714 új koronavírus-fertőzést jelentettek november 5-én 37 685 teszt elvégzése után, 121 elhalálozást (van közöttük Kovászna, Hargita és Maros megyei áldozat is), és 1014 súlyos állapotban levő, az intenzív osztályon ápolt beteget.

Ez nagyon meredek növekedés: hétfőn még csak 4041 új eset volt (vasárnaponként kevesebbet tesztelnek), kedden 7773, szerdán pedig 8651. A hatezres napi esetszámot egy héttel ezelőtt lépte át Románia, akkor 6481 új fertőzést jelentettek. Ismét sok, 76 az új esetet igazoltak Háromszéken is, amivel a járvány kezdetétől igazolt fertőzések száma 2468-ra emelkedett. Megyénk kéthetes fertőzöttségi mutatója jelenleg 2,92 ezrelék, ezzel Brassót (2,88 ezrelék, 323 új eset) és Hargita megyét is (2,8 ezrelék, 81 új eset) is megelőztük.

Kórházban jelenleg 12 061 koronavírusos beteg fekszik, az elkülönítésben vagy karanténban levő fertőzöttek, illetve kontaktszemélyek számát azonban nem tudták aktualizálni. A járvány kitörésétől 276 802 fertőzést igazoltak Romániában, közülük 191 085 meggyógyult, 7540 pedig elhunyt.

Vesztegzár erdélyi településeken

Három megye összesen tizenkét településén rendeltek el 14 napos vesztegzárat november 5-től a hatóságok. A vonatkozó rendeletet szerda este írta alá Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár.

Temes megyében Kisbecskerek, Újbesenyő, Újszentes, Temesfüves, Győröd, Gyüreg, Újmosnica és Pészak, Szilágy megyében Zilah, Szilágycseh és Zsibó, Kolozs megyében Szamosújvár került vesztegzár alá. A Krónika beszámolója szerint Kolozs megyében ugyanakkor további két héttel meghosszabbították az október 24-én elrendelt vesztegzárat két magyar többségű településén, Széken és Tordaszentlászlón. A fertőzöttségi arány ugyan csökkent, de továbbra is magas: a 2459 lakosú Széken jelenleg 13,08, az 1071 lakosú Tordaszentlászlón 5,33 fertőzött jut ezer lakosra. A kéthetes fertőzöttségi mutató egyébként mindhárom megyében meghaladja az 5 ezreléket.

A vesztegzár alatt tilos előadásokat, filmvetítéseket, magánjellegű rendezvényeket tartani, be kell zárni a vendéglőket, panziókat. A vallási ceremóniák csak szabad téren és legfeljebb húsz személy részvételével tarthatók meg. A településeken csak online formában folyhat az oktatás, és az utcákon is védőmaszkot kellett viselni. Az áruforgalmat nem korlátozzák, de az átutazóknak nem szabad megállniuk a karanténban levő településeken. Az ott élők csak akkor léphetnek ki a településről, ha másutt dolgoznak vagy tanulnak, de ezt igazolni kell. Kijárási nyilatkozatot kell írni, ha mezőgazdasági munkára, terményeik eladására, idősek, betegek gondozására, orvoshoz vagy családtagok temetésére távoznak. A vesztegzárba helyezett települések bejáratait rendőrök őrzik.

Két miniszter is fertőzött

Három napon belül az Orban-kormány két tagja jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírustesztje: hétfőn Virgil Popescu gazdasági miniszter, szerdán pedig Lucian Bode, a közlekedésügyi tárca vezetője, aki a nap első felében még fogadta Adrian Zuckermant, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetét. Egyikük sem érzi magát rosszul.