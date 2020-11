Meglőttek két rendőrt - FRISSÍTVE: Előzetesben a lövöldözők

A történet reggel kezdődött: egy panasz nyomán egy 20 és egy 52 éves férfit beidéztek a községi őrsre. Az épület előtt veszekedni kezdtek az őrsparancsnokkal, egyenruhájától fogva meg is ráncigálták, sőt, egyikük öklével meg is ütötte. Az incidenst látva két rendőrbiztos közbelépett, és könnygázsprével befújták a támadókat, akik elszaladtak. A rendőrök jelentették a hatóság elleni erőszakot, majd a bodzafordulói ügyészség a bíróság jóváhagyásával beidézte a két erőszakoskodót, s egy csapat rendőr és rohamrendőr délután 4 órakor kiszállt értük. Egyikük saját lakásán előkapott egy pisztolyt és lábon lőtt két rendőrbiztost, ám társaik ezután leteperték a támadót, bilincsbe verték, és mindkét férfit az ügyészségre szállították kihallgatásra. A sérülteket kórházba szállították, a rendőrség közleménye szerint állapotuk kielégítő. Mivel tűzfegyver is eldördült, az országos rendőr-főkapitányság is vizsgálatot rendelt el az ügyben.

FRISSÍTÉS:

A Bodzafordulói Bíróság pénteki ítélete értelmében 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték a két erőszakoskodót. B. Crăciun-Petre-t egy, B. Petrea-Gheorghe-t két hivatalos személy elleni erőszakért vizsgálják. (sz.)