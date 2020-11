Általános szigor hétfőtől: minden iskolát és piacot bezárnak, kötelező lesz a maszkviselés, korlátozzák az éjszakai forgalmat

Hétfőtől, november 9-től minden romániai iskola távoktatásra áll át, és az alkalmazottakat is távmunkára kell küldeni, ahol ez lehetséges, ahol pedig nem, ott a munkaidőt kell eltolni, hogy a tömegközlekedésen is távolságot lehessen tartani. Mindenhol, külső és belső terekben egyaránt kötelező lesz a maszk viselése, az éjszakai forgalmat korlátozni fogják, az üzletek legkésőbb este kilencig maradhatnak nyitva. A piacokat és a vásárokat bezárják, és mindenféle mulatságot betiltanak, akár magánjellegű, akár nyilvános rendezvényről van szó – jelentette be Klaus Iohannis csütörtök este.