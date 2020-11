Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Kiállítás

A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban még ma 10–17 óráig látogathatók. A tárlatok online a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

KIÁLLÍTÁS BARÓTON. A Bodosi Dániel baróti festőművész munkáiból rendezett kiállításra a járványügyi megszorítások miatt munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy legtöbb ötszemélyes csoportokban várják a látogatókat Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termébe.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS KOLOZSVÁRON. A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet szervezésében nyílt meg a Sipos László: Megfordult világ című időszaki kiállítás a Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti kiállítótermeiben A kiállítás a járványügyi intézkedések betartása mellett látogatható.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 15 órától és kedden 11.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Interjú: Erzse András Zsolt lelkészjelölt. Gondolatok 1956-ról: Vers; In memoriam Ópra Benedek; Lay Imre visszaemlékezései (II.). Az adás elérhető a brassaimagyaradas.ro honlapon és a brassaitv Facebook-oldalon is.

Hitvilág

ELSŐ PÉNTEK. Minden első pénteken a katolikus egyház lelkészei meglátogatják a betegeket. * A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 17 órától szentségimádást tartanak, amelyet a rózsafüzér-csoportok tagjai vezetnek. 22 órától virrasztás, melyet a Mária Rádió közvetít.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS KÉZDISÁRFALVÁN. A gyulafehérvári főegyházmegyében Kézdisárfalván a kápolnában ma örökös szentségimádási napot tartanak.

SZENT IMRE-NAPI BÚCSÚ. Szotyorban – Illyefalva filiájában – a Szent Imre-kápolnában vasárnap 14 órától tartják a búcsús szentmisét.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELET lesz vasárnap 16 órától Kovásznán a központi református templomban.

KATOLIKUS SZENTMISÉT TARTANAK Sepsiszentgyörgyön vasárnap a következő program szerint: a Szent József-templomban 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától; a Krisztus Király-templomban 8.30, 10.30, 12 és 18 órától; a Szent Benedek-templomban 9.30-tól román nyelven és 11.30-tól magyar nyelven.

ANYA-LÁNYA LELKI NAP. „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét” – e mottó jegyében hívják, várják az édesanyákat lányaikkal együtt egy online lelki napra november 14-én, szombaton 9.30 és 16 óra között. A találkozás jó alkalom lehet arra, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolatukat, kifejezve egymás iránti hálájukat, valamint terítékre kerülhetnek olyan dolgok is, amikre a hétköznapok rohanásában nincs lehetőség. Olyan édesanya-lánya párosok jelentkezését várják, akiknél a lányok már elmúltak 14 évesek, de nem idősebbek 23 évesnél. Jelentkezni a család.ro oldalon található űrlap kitöltésével lehet. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail-címen vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (telefon: 0267 313 112; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai

Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (0755 786 178) szombaton 13–15 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Ág utcai 14/C, 16, 17, 18-as tömbháznál, a 20-as, 21-es tömbház A, B, C, D lépcsőházában, a 23-as tömbház A, B lépcsőházában, a 24, 26, 27-es tömbházban és a 28-as tömbház A, B lépcsőházában, a Császár Bálint utcai 7-es tömbház A, B, C lépcsőházában, illetve a Gyár utcában a 29, 31 és 32-es tömbház A és B lépcsőházában. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. * Kézdivásárhelyen a Bem József utca Fortyogó utca és Vadrózsa vendéglő közötti szakaszán a víz- és csatornarendszer felújítási munkálatai miatt az elkövetkező hetekben hétfőtől péntekig naponta 7 és 10 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A korlátozás csak az említett szakaszra érvényes.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti mun­kanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

FOGADÓÓRÁK. A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. * A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége értesíti tagságát, valamint az érdekelteket, hogy a fogadóórák a régi program szerint, minden pénteken 10–12 óráig zajlanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért.

Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

SZÜNETEL AZ EZÜST AKADÉMIA. A járványügyi helyzet miatt idén nem indul új tanév az Ezüst Akadémia oktatási programon. A szervezők bíznak benne, hogy 2021-ben az új tanévet már a megszokott formában kezdhetik.