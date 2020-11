Szerdán az utolsó három párharcot is lejátszották a női kosárlabda Román Kupa 2020–2021-es kiírásának két selejtezőtornáján. Mint ismeretes, a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedéseket betartva a román szakszövetség szatmári és bukaresti „buborékban” rendezte meg kvalifikációs viadalát, amelyen nyolc csapatnak kellett volna harcolnia a Final Fourba való jutásért. Sajnos, a Kézdivásárhelyi SE lemaradt erről, miután két játékosa koronavírussal fertőződött meg.

Ahogy az első két versenynapon, úgy szerdán is csak egy találkozóra került sor a szatmári Both Katalin Sportteremben, ahol ezúttal a házigazda VSK és az Agronómia Bukarest mérte össze erejét. A meccs a kiegyensúlyozottság jegyében rajtolt, ám a második negyedtől kezdve a jobb játékerőt képviselő határ mentiek átvették a kezdeményezést, és a papírformát érvényesítve 36 pontos különbséggel, 87–51 (18–16, 26–7, 21–18, 22–10) arányban diadalmaskodtak. A szatmárnémeti csapatból az amerikai Erica Elaine Covile tűnt ki a maga 23 pontjával, a fővárosiak legjobbja ezúttal is a Sepsi-SIC egykori játékosa, Anca Șipoș volt, aki 18 pontot szórt. Az Alexandria játék nélkül gyűjtötte be a 2 pontot, s harmadik lett az A jelzésű négyesben. A csoport végeredménye: 1. Szatmárnémeti VSK (3/0) 6 pont, 2. Agronómia Bukarest (2/1) 5 pont, 3. Alexandria (1/2) 4 pont, 4. KSE (0/3) 3 pont.

Bukarestben a B-csoport délutáni meccsén az Aradi FCC, mondhatni, simán verte a Brassói Olimpiát, miután végig vezetve és az utolsó negyedben fél gőzzel játszva 85–49-re (27–11, 19–10, 23–11, 16–17) győzedelmeskedett. Az első két mérkőzését könnyen nyerő Kolozsvári U csapatának kissé meggyűlt a baja a Konstancai Phoenix alakulatával, hiszen a tengerpartiak bátran harcoltak, nem adták olcsón a bőrüket. A vége 67–60 (15–18, 16–21, 19–8, 17–13) lett a kincses városiaknak, akik százszázalékos mérleggel abszolválták a selejtezőtornát. A kolozsváriaknál a sepsiszentgyörgyi Bölöni Noémi most 16 és fél percet töltött a pályán, s a 3 pontja mellett két lepattanót és egy gólpasszt jegyzett. A kvartett végső sorrendje: 1. Kolozsvári U (3/0) 6 pont, 2. Aradi FCC (2/1) 5 pont, 3. Brassói Olimpia (1/2) 4 pont, 4. Konstancai Phoenix (0/3) 3 pont.

A Román Kupa jövő februárban esedékes négyes döntőjébe a Sepsi-SIC mellé a Szatmárnémeti VSK és a Kolozsvári U került be. A negyedik kiadó hely az Aradi FCC és a KSE távolmaradása miatt egy selejtezőmérkőzéssel kevesebbet játszó Agronómia Bukarest között dől el, sorsolás útján. Ennek időpontja egyelőre ismeretlen. (tibodi)