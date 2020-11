Oltóanyag Magyarországra

Szijjártó Péter – aki pozitív koronavírustesztje miatt jelenleg karanténban van – a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta, telefonon egyeztetett az egészségügyi miniszterrel, Oroszországban nagy lépésekkel haladnak előre az oltóanyag kutatásában, gyártásában. Arról állapodtak meg, hogy ebből decemberben Magyarországra is szállítanak kis mennyiségben annak érdekében, hogy el tudják végezni a klinikai vizsgálatokat, be tudják vizsgálni az oltóanyagot, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani. * Egy kínai gyártótól is kaphat vakcinamintát Magyarország bevizsgálásra – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. „Ez óriási lépés lenne, hiszen egy potenciális koronavírus-vakcinát vizsgálhatnának magyar szakemberek” – hangsúlyozta Menczer Tamás.