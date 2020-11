Szent Imre-búcsú Gelencén

Bereczi István plébános meghívására a szentmiseáldozatot a kézdi-orbaiszéki papság közreműködésével Kerekes László segédpüspök mutatta be, és ő tartotta a szentbeszédet is. A plébános Kovács Gergely érseket is meghívta, de az érsek koronavírusos megbetegedésből való lábadozása miatt nem lehetett jelen. A püspök szentbeszédében Szent Imre herceg alakját, eszményképét emelte ki követendő példaként a mai ifjúság és minden keresztény számára. Mit tud számunkra üzenni egy XI. századi szent? – tette fel a kérdést, majd válaszolt is rá, kiemelve annak rendkívüli fontosságát, hogyan neveljük gyermekeinket, a fiataljainkat. Szentbeszéde végén a püspök Szent Imre herceg közbenjárását kérte, hogy újra és újra legyen előttünk követendő példaként, mert „szükségünk van olyan szentekre, akik ebben a világban élnek”. A búcsús szentmise főpapi áldással és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.