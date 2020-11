Két hónapnyi munka után november 4-én a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. lezárta a Debren-patak városon átfolyó szakaszán a medertakarítást. Nagy munkagépeket is igénybe véve nem csak a mederből távolították el az üledéket, de a partokat is megtisztították. A vállalat illetékesei szerint jelentős mennyiségű műanyag palackot, valamint lebomló hulladékot találtak. Az önkormányzat közlése szerint ilyen mérvű medertakarítást tíz évvel ezelőtt végeztek. A városvezetés ugyanakkor nagyobb árvízvédelmi beruházást is tervez a Debren-patakon.

A köztisztasági vállalat szeptember harmadikán látott neki a medertakarításnak, az Oltmező utcai hídtól indultak, és a város Sugásfürdő felőli részén zárult a munkálat hétfőn. A Debren-patak 2,7 kilométeren szeli át a várost.

A nagy teljesítményű kotrógépek a teljes szakaszon eltávolították az üledéket, ennek java része iszap volt, komolyabb akadályokat nem találtak. A cég tájékoztatása szerint elég nagy mennyiségű műanyag palackot is összeszedtek a partról és a vízből, és lebomló hulladékot is bőven találtak. A vállalat illetékesei szerint ez azért kellemetlen, mert a Tega 120 literes kukákat biztosított a magánházak lakóinak, hogy azokba gyűjtsék a lebomló hulladékot, el is szállítják, mégis egy része továbbra is a patakban vagy annak partján köt ki. Jó hír viszont, hogy veszélyes vagy szennyező hulladékot nem találtak. A cég egyébként egy felhívást is megfogalmazott, arra kérve a sepsiszentgyörgyieket, igyekezzenek tisztán tartani a patakot.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunk kérdésére kifejtette: ilyen méretű medertakarításra nincs minden évben szükség, legutóbb tíz évvel ezelőtt végeztek ilyent. Az egyik probléma az ilyen méretű beavatkozással, hogy mind a Debrennek, mind a többi pataknak a város területén húzódó szakaszait több helyen nehéz megközelíteni nehéz munkagépekkel. Most is helyenként daruval kellett beemelni a kotrógépeket a mederbe, hogy el tudják végezni a munkát. Emiatt is volt magas a munkálatok ára, a költségek meghaladták az 500 ezer lejt.

Az alpolgármester szerint a Debren jelentheti a legnagyobb veszélyt áradáskor (amint tíz évvel ezelőtt már volt rá példa), ezért szánták rá magukat a meder- és parttakarításra. De mintegy öt éve tárgyalásokat kezdeményeztek a Vâlcea megyében székelő regionális vízügyi igazgatósággal is egy védőgát és gyűjtőmedence kialakításáról a patak lakóterületen kívüli, Őrkő alatti szakaszán. Ennek szerepe az lenne, hogy a nagyobb esőzéskor lezúduló vízmennyiséget felfogja és a tárolóba vezesse, amelyet aztán le lehetne üríteni. Tóth-Birtan Csaba elmondta, a jogszabályok szerint ezt a beruházást csak a vízügyiek végezhették el, de sajnos, ott gyakori volt az igazgatóváltás, amivel a beruházási lista is változott, s nem tekintették prioritásnak a sepsiszentgyörgyi kérést. A vízügyi törvény nemrég elfogadott módosítása most már lehetővé teszi, hogy az önkormányzat megépítse a gátrendszert, jelenleg erről tárgyalnak a hatósággal, ahol ismét vezetőcsere volt.

A városon átfolyó többi patakról szólva az alpolgármester elmondta: a Szemerja-patak medre a sepsiszentgyörgyi szakasz nagy részén keskeny, és csak nagyobb esőzéskor nő meg a vízhozam, de az sem veszélyesen. A takarítással itt is ugyanaz a gond, a lakott területen nehezen hozzáférhető a meder, főleg nehézgépekkel, viszont az alacsony vízhozam miatt erre nem nagyon van szükség. A Kökényes-patak esőzésekkor szokott valamelyest megduzzadni, jelenleg viszont majdnem kiszáradt. Az Árkos-patak meder- és parttakarítását a regionális vízügyi hatóság elvégezte, az alpolgármester szerint a növényzetet is meggyérítették.

A patakmedrek kapcsán az egyik általános gond, hogy sokan oda hordják a zöld hulladékot, amiből aztán különféle bokrok, akár kisebb fák is kinőhetnek, ezek pedig később felfogják a hordalék egy részét és torlaszok alakulnak ki. Ezek eltávolítását, felszámolását, és egyáltalán a növényzet gyérítését kell évente megoldani.