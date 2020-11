Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján leszögezte, a program tulajdonképpen egy kampányígéret megvalósítását jelenti, s arra kérte a városlakókat, szóljanak hozzá az elképzeléshez a közmeghallgatás idején, mondják el javaslataikat. Kitért arra is, az önkormányzat háromezer lejt adna minden olyan autóért, amely több mint tíz éve ugyanazon tulajdonosnál van beíratva, ennek ellenében a tulajdonosnak viszont vállalnia kell, hogy nem vesz részt az országos roncsautó programban (s előzőleg sem volt részese annak), illetve azt is, hogy a következő három évben nem fog újabb autót vásárolni. Amennyiben mégis gépkocsit vesz, az nem lehet öt évnél idősebb. A városvezető szerint az önkormányzat célja, hogy segítsenek azokon, akiknek régi autójuk van, ám nem használják, de újat sem vásárolnának, ugyanakkor támogatni szeretnék azokat is, akik fiatalabb autót vásárolnának. Ha az elképzelés megkapja a képviselő-testület jóváhagyását, megvalósítása közterületek, parkolóhelyek felszabadítását is lehetővé teszi.

„Nyilván, a legfontosabb az lenne, hogy csökkenjen az autók száma a városban, ezért egy év után elemezzük, mit sikerült elérni a programmal, és amennyiben szükséges, módosítunk rajta” – szögezte le Antal Árpád. Hozzáfűzte, több évre szóló tervről van szó, az elképzelés pedig az, hogy folyamatos legyen a pályázás.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, amennyiben valaki belép a programba, azt az adóhivatalnak is jelentik, s ha a vállaltak ellenére mégis járművet vásárol – amit kötelező bejelenteni az adóhivatalnál –, a várostól kapott háromezer lejt vissza kell fizetnie.

Az önkormányzat nyilvántartásaiban jelenleg közel 21 800 személygépkocsi szerepel. A tíz évnél idősebb 11 388 autó közül a legtöbb – 9481 jármű – 2000 és 2010 között gyártott, 1500 az 1990 és 1999 közti időszakból származik, kevéssel több mint 300-at a nyolcvanas, 66-ot a hetvenes években gyártottak, 33-at pedig 1933 és 1969 között. Húsz évvel ezelőtt 12 ezer, tíz éve pedig 17 401 gépkocsi szerepelt a városházi jegyzékekben.