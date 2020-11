Múlt hónap közepén erdészeti szakértők és természetbarátok fogtak össze annak hírére, hogy a famatuzsálemeket azok megromlott állapota miatt az egyházközség kivágatná. A fellépés meggyőzte Tóth József plébánost is, aki beleegyezését adta, hogy modern eszközökkel megvizsgálják a vadgesztenyefák állapotát.

A városháza meghívására hétfő délelőtt a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara Kertészmérnöki Tanszéke Tájépítészeti Szakának docense, Bálint János és diákjai 3D akusztikus tomográffal mérték fel az 1896-ban ültetett fák egészségi állapotát. A kiértékelés a jövő hétre készül el, de az már most elmondható, még menthetőnek látszanak. „A fák állapota nem a legjobb, egyikükbe valamikor betont is öntöttek, de úgy vélem, ha az elmaradhatatlanul szükséges beavatkozásokat mihamarabb elvégzik és a továbbiakban is gondot fordítanak rájuk, még hosszabb távra megmaradhatnak” – nyilatkozta Bálint János.

Benedek-Huszár János polgármester elmondta: azért hívta Barótra a marosvásárhelyi oktatót és diákjait, mert a fák megmentését azok történelmi értéke miatt kiemelten fontosnak tartja. „Azok a fák hozzátartoznak a templom és a várfal képéhez, sőt, történelmünk részét képezik. A jó hír az, hogy bár idősek, megfelelő gondozással még akár száz évig is megmaradhatnak, így nemzedékek sorát fogják múltunkra és elődeinkre emlékeztetni” – nyilatkozta a városvezető.