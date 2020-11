Vörös forgatókönyv Kovásznán is

A fürdőváros mellett Árkoson, Bikfalván, Nyujtódon, Székelypetőfalván és Zabolán is kötelező az orrot és a szájat is eltakaró maszk viselete mindenhol – zárt és nyílt közterületen – az 5 évnél idősebbek számára, az oktatás virtuális térbe költözik és betiltják a magánrendezvényeket, nem lehet esküvőt, keresztelőt és hasonló jellegű összejöveteleket tartani. A vendéglátóegységek is korlátozások mellett működhetnek, beltérben nem lehet kiszolgálni a vendégeket, a panziók, hotelek pedig csak a szállóvendégeik számára szolgálhatnak fel ételt, italt. (dvk)