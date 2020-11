Elsőként Demeter János, a Székelyföldi Vadászati Múzeum vezetője, a TransNatura természetfotó verseny és kiállítás kurátora köszöntötte az érdeklődőket.

Elmondása szerint az idei eseményen is két kategóriában hirdettek versenyt, a már megszokott általános természetfotókat tartalmazó nyitott kategória mellett ezúttal is kitaláltak egy kicsit szokatlanabb, nehezebb kihívást is a pályázók számára, mely makró felvételek készítése volt. Mint mondta, örömmel tapasztalták, hogy ebbe a versenybe is sokan beszálltak.

Az idei TransNatura természetfotó versenyre húsz országból 97 versenyző mintegy 500 munkával jelentkezett. A zsűri tagjai Haarberg Orsolya (Norvégia), Potyó Imre (Magyarország), Magdó István (Románia), Mircea Bezerghianu (Románia), valamint dr. Szmolka István (Románia) voltak, akiknek idén sem volt könnyű kiválasztani a nyerteseket és a kiállítás képeit. Először 30 képet választottak a kiállításhoz, aztán ezt a képanyagot szűkítették mindaddig, amíg csak a nyertes fotók maradtak.

A zsűri nevében Potyó Imre magyarországi természetfotós köszöntötte a nézőket, aki elmondta, hogy a két kategóriából kiválasztott 15–15 fotó elképesztően magas színvonalat képvisel, nem gondolta volna, hogy egy-egy pont fog dönteni a helyezésekről, illetve a fődíjról. Bevallása szerint neki azok a képek tetszettek igazán, amelyek „bámulatos világokba vezették be a szemlélőt, újszerű formákat és kevésbé ismert állatfajokat mutattak be olykor rendkívül merész perspektívában”. A nyílt, illetve a makró kategória harmadik díjait Thomas Vijayan (Egyesült Arab Emírségek) és Daróczi Csaba (Magyarország), a második díjakat Xiangli Zhang (Kína) és Pratik Pradhan (India), az első díjakat pedig Zhou Fuyang (Kína) és Lung-Tsai Wang (Kína) nyerték el, az idei TransNatura fődíjasa pedig Zhugang Zheng (Kanada) lett.