Úgy egy fél évre előre lehet tudni, hogy Romániában milyen események, ünnepek lesznek, és milyenek nem. Először is nem lesz katonai parádé december elsején. De ha vénasszonyok és koronavírusok potyognak is az égből, december hatodikán a választásokat megtartják.

Iohannis is megmondta, hogy Amerikában még sokkal rosszabb a helyzet, mint nálunk, és mégis megtartották az elnökválasztást. Különben is a vírusfertőzöttek száma nálunk csakis attól függ, hogy hány tesztet végeznek. Vannak olyan déli megyék, amelyekben csak nyolc személyt vizsgálnak, és ott alig van pozitív, míg máshol több ezret, és nem csoda, ha ott sok, hisz vak tyúk is talál szemet, és víruskereső is vírust. Sőt, olyan megyék is vannak, ahol hétvégeken egy fertőzöttet sem jelentenek, mert hát ha a COVID–19 egész héten dolgozik, neki is kell bár egy (két) napocskát pihennie.

Az elnök Iohannis nem haza beszél, mikor azt mondja, hogy igenis, meg kell tartani a választást, mert ha esik is az ázsiója, a választásoktól függetlenül még négy évig elnök maradhat. Esetleg az elnöki cím mellett még nyer egy saját kormányt is, ami már nagyon régóta hiányzik neki. Közben elkezdett európaiasodni is. Hát nem visszaküldte a parlamentbe a Trianon-törvényt? Ő korábban, már kihazafiaskodta magát, mikor már egyszer (vagy kétszer) leleplezte, hogy Erdélyt a vörös vírusos szociáldemokraták el akarják adni a magyaroknak és Orbán Viktornak. Most viszont a szociáldemokraták újólag megszavazták a Trianon-törvényt (a Băsescu-párt tagjaival együtt), ezzel is bizonyítva patriotizmusukat.

Úgy néz ki, hogy jövő év elejére meglesz a koronavírus elleni védőoltás, és a nyárig mindenki megkaphatja. Úgyhogy az öngyilkosjelölt vírustagadók és oltáselleneseken kívül jövő év június negyedikéig, a trianoni ünnepnapig minden felszabadulhat, és akkor méltóképpen meg lehet ünnepelni a most megszavazott örömünnepet. Március 15-öt biztos nem lehet, és a csíksomylói búcsút sem. De az lehet, hogy június 4-én katonai parádé is lesz, csak nem egy nagy Bukarestben, hanem több kisebb erdélyi és székelyföldi városban. Azért, hogy azokon a magyarok is méltóképpen ünnepelhessenek.

No de addig még van más ünnep is, amit nem lehet megtartani.

A december 6-ai választások után szabad lesz egy kicsit ünnepelni a liberális párt tagjainak a választási győzelmet (és a vörös pestis temetését), de utána semmit! Mondjuk úgy, ahogy az történt a kormányfő irodájában, amikor Ludovicunk születésnapján megejtettek némi poharazgatást és füstölést. Csak most arra kell vigyázni, hogy az ünneplésről – amelyre bizonyosan Iohannist is meghívják – ne készüljön felvétel.

Utána a karácsonyt jó lesz mindenkinek szűk családi körben, maszkban ünnepelni, és a maszkot csak az ünnepi vacsora alatt a fogások közt ajánlatos levenni.

Ludovic Orban megmondta, hogy az évet csak csendben szabad elbúcsúztatni. Különben is nálunk szerinte azért nagy a koronások halálozási rátája (százezer lakosra 4,9), mert „minden attól függ, kik betegszenek meg. Ha olyanok, akiknek egyéb betegségük is van, vagy idősek, a vírus sokkal jobban megviseli őket… Ez van” – mondta. Azt nem fűzte hozzá, de tudjuk: Ne tessenek lebetegedni.

Azt is kijelentette, hogy a szilveszteri mulatozásokat el kell halasztani. Ha valakinek nagyon mehetnékje támad szilveszterezni, az elmehet egy hotelbe, de mulatságot szervezni nem szabad. (Mindenki visz ételt, italt, s a szobában dorbézol egyet?) Bár ha valakinek van elégséges és felesleges kidobni való pénze, rendezhet egy privát ünnepséget úgy, ahogy azt Bukarestben a két manelekirály, Ady Minune és Tzanca Uraganul, akik egy luxuslakásban zártkörű partin léptek fel, ahol az énekeseken kívül még kilencen mulattak. Aztán mikor két rendőr és egy csendőr bekopogott és véget vetett a zenének, nem mentek haza a legények, hanem egy közös fotót is készítettek a rend éber őreivel. A részvevőkre 38 ezer lejnyi bírságot róttak ki, ami 3500 lej fejenként. Lehet azt mondják a résztvevők, hogy megérte. Vagy akár egy tűzijátékos mulatságot is lehet szervezni, ahogy Zsilvásárhelyen is megtették, ahol múlt vasárnap valaki a háza udvarán olyan bulit csapott, hogy az egész negyedben zörögtek az ablakok, és ott tűzijátékot is bevetettek. Azt meglátta egy rendőrjárőr. A mulatságot lefújták és a házigazdát megbüntették ötezer lejre.

Szilveszterre mindenki gyűjtse és számolja pénzét, és aszerint ünnepeljen, amennyi van.