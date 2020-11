Amit eddig tudunk a szigorításokról

Újabb, országszinten kötelező érvényű szigorításokat jelentett be Klaus Iohannis államfő a csütörtök esti kormányülésen. Néhány intézkedést fel is sorolt, és azzal indokolta őket, hogy a meglévő szabályozás már nem elég a koronavírus-járvány kordában tartására. Az államfő után Ludovic Orban kormányfő közölte, hogy kormányhatározatot fogadnak el az új korlátozásokról, ez azonban csütörtökön nem történt meg: péntek reggel a Stratégiai kommunikációs Csoport azt közölte, hogy az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) kidolgozta javaslatait, amelyek november 9-étől, hétfőtől lépnek életbe – az új határozatot a kormánynak is el kell fogadnia. Hogy erre mikor kerül sor, nem tudni, és azt sem, hogy a bizottság minden javaslata bekerül-e a kormányhatározatba.