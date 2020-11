Külföldre is vihetnek betegeket

Vasárnap 1056 koronavírussal fertőzött beteget ápoltak intenzív osztályon Romániában, a súlyos esetek száma napról napra nőtt a hétvégén: pénteken 1001, szombaton már 1048 súlyos esetet jelentettek. A fertőzések száma pénteken lépte át a tízezres határt, akkor 10 260 új eset került nyilvántartásba, szombaton valamivel kevesebb – 9937 –, vasárnap pedig 6752, a hétvégén szokásos kevesebb (21 552) teszt alapján. Az elhunytak száma is magas, pénteken 123, szombaton 130, vasárnap 86 áldozata volt a járványnak, összesen pedig 7879.

Háromszéken is gyorsan terjed a fertőzés, három nap alatt 317 új esetet igazoltak: pénteken 48, szombaton 193, vasárnap 76 teszt eredménye lett pozitív. Megyénkben így 2785-re emelkedett az ismert koronavírusos fertőzések száma, a kéthetes fertőzöttségi mutató pedig 3,55 ezrelékre. Két elhalálozás is történt, amely összefüggésbe hozható a COVID-19-cel: a prefektúra pénteki és szombati közleményei szerint az egyik áldozat egy 89 éves nő, a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta idősek otthonának bentlakója, a másik pedig egy 53 éves illyefalvi férfi. Mindketten november 5-én hunytak el, és mindkettejüknek voltak társbetegségeik. A Stratégiai Kommunikációs Csoport vasárnapi jelentésében nem szerepel háromszéki elhalálozás.

Országszinten a járvány kezdetétől megfertőződött személyek száma 303 751-re emelkedett, a gyógyultaké 204 679-re. Kórházban jelenleg 12 295 koronavírusos beteg fekszik, további 40 629 igazoltan fertőzött személy házi, 23 788 pedig intézményes elszigeteltségben. Emellett 71 017 személy lakhelyi, 20 pedig intézményes karanténban tartózkodik.

Jelenleg van elegendő hely a kórházakban mind az intenzív terápiás ellátásra szoruló betegek, mind a közepesen súlyos tünetekkel küzdők számára, de azért felvették a kapcsolatot néhány olyan országgal, amelyekkel különleges kapcsolatot ápol Románia, hogy szükség esetén szállíthassák oda a súlyos állapotban levő koronavírus-fertőzötteket – nyilatkozta Klaus Iohannis államfő pénteken. Az elnök azt mondta, tárgyaltak erről az egészségügyi miniszterrel.

Városok karanténban és nulla fertőzöttel

Temes megyében újabb két város került 14 napos karanténba: Nagyszentmiklós és Csák, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. A vesztegzárt szombat délben vezették be, akkor Nagyszentmiklóson 8,56, Csákon pedig 9,99 ezrelékes volt a kéthetes fertőzöttségi mutató. Temes megyében már csütörtökön is karanténba helyeztek 8 községet, és valószínűleg Temesvár is sorra kerül, ahol szombaton 7,32 ezrelék volt a kéthetes fertőzöttségi mutató. Megyeszinten 54 olyan település van, ahol a fertőzöttségi mutató meghaladja a 3 ezreléket.

A másik véglet Iași megye, ahol a Digi 24 hírtelevízió beszámolója szerint három városból egyetlenegy új koronavírus-fertőzést sem jelentettek. Hârlău 2,97 ezrelékes fertőzöttségi mutatóval rendelkezett, de ez hirtelen nullára csökkent, azaz a vörös förgatókönyv közeléből egyből zöldre váltott, dacára annak, hogy az emberek nemigen hordják a maszkot. A hivatalosságok magyarázata az, hogy 40 beteg volt, akik egyszerre meggyógyultak. A másik magyarázat, hogy újabban a gócpontokat nem számolják, holott a város minden egészségügyi intézménye az, a neuropszichiátriai intézetben például 137 koronavírusos fertőzésről tudni, és ebből 97 az alkalmazottak köréből kerül ki. Ugyancsak nulla fertőzöttet jelentenek már hetek óta Târgu Frumos és Podu Iloaiei városból is. Megyeszinten átlag 2000 tesztet végeznek naponta.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) szombati közlése szerint a járvány kezdete óta Bukarestben, Iaşi, Kolozs és Temes megyében regisztrálták a legtöbb koronavírusos esetet: a fővárosban már negyvenezernél többet, az említett megyékben 12–12 ezernél többet. Meghaladja a 11 ezret a Brassó megyei fertőzöttek száma, a tízezret a Suceava megyeieké; kilencezernél több esetet igazoltak Bákó, nyolcezernél többet Bihar, Dolj és Argeş megyében, hétezernél többet Dâmboviţa, Ilfov, Konstanca, Szeben és Galac megyében, hatezernél többet Neamţ, Maros, Arad és Fehér megyében, ötezer fölött van Vâlcea, Máramaros, Vaslui és Hunyad megye. Szilágy, Kolozs és Temes megyében a fertőzöttségi arány meghaladta a 6 ezreléket, Fehér, Bihar és Szeben megyében pedig 5 ezrelék fölött van.