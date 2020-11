Apróhirdetések, gyászjelentők Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk.

Hitvilág

ONLINE HÁZASSÁGERŐSÍTŐ. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében „Jobban boldogul kettő, mint egy.” (Préd 4,9) mottóval indul házasságerősítő sorozat csütörtökön. A mostani nehéz időkben szeretnék, ha a házaspároknak lenne lehetőségük egy-egy estére kiszakadni a hétköznapi rutinból, önmagukra figyelni, időt szánni a házasságuk pallérozására. A szervezők tudják, hogy a virtuális kapcsolat nem helyettesítheti a valódi találkozásokat, de a korábbi tapasztalataikból kiindulva azt látják, hogy az online kapcsolódás is lehet eszköz a reménység Istene számára, hogy megérintse házasságainkat. A csütörtök esti alkalmakra elsősorban azoknak a házaspároknak a jelentkezését várják, akik vágynak ugyan arra, hogy egy családos közösség tagjai legyenek, de abban a helységben, ahol élnek, erre most nincs lehetőségük. Regisztráció:

csalad.ro/esemeny/online-hazassagerosito.

ANYA-LÁNYA LELKI NAP. „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét” – e mottó jegyében hívják, várják az édesanyákat lányaikkal együtt online lelki napra november 14-én, szombaton 9.30 és 16 óra között. A találkozás jó alkalom lehet arra, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolatukat, kifejezve egymás iránti hálájukat, valamint terítékre kerülhetnek olyan dolgok is, amikre a hétköznapok rohanásában nincs lehetőség. Olyan édesanya–lánya párosok jelentkezését várják, akiknél a lányok már elmúltak 14 évesek, de nem idősebbek 23 évesnél. Jelentkezni a család.ro oldalon található űrlap kitöltésével lehet. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail-címen vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 15.15-től A hit kapuja Székely János püspökkel, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíkszentmártonból, 18.50-től a hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium.

Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodáshoz vetélkedő

2020. december 4-én a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, valamint a Magyar Mágnás Egyesület nyolcadik alkalommal szervezi meg, ezúttal teljesen online, kivételesen egyfordulós Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodáshoz című vetélkedőjét középiskolás diákoknak. A vetélkedőre való nevezés díjtalan. A legjobb helyezést elérők pénzjutalomban részesülnek: I. díj – 300 euró, II. díj – 200 euró, III. díj – 100 euró. A versenyen való részvételhez mindenkinek egyénileg kell regisztrálnia december 3-ig a penzmagnes.ro oldalon.

Pályázat a tizedik Írisz Ház-díjért

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány 2010-ben hozta létre a Romániában élő és alkotó, értelmi fogyatékkal élő, művészi tehetséggel megáldott személyek munkásságát értékelő és népszerűsítő Írisz Ház-díjat, melyet decemberben tizedszerre ítélnek oda.

Az pályázhat, aki betöltötte 18. életévét és értelmi fogyatékos, amit bizonyítania is kell. Három munkával kell pályázni, ebből egynek a témája kötött: Én és a közösség, amelyben élek és amelyiknek része vagyok, a másik két munka témája szabadon választott. A kisplasztikával pályázók egy pályázati munkával és két, más munkájukról készült fényképpel jelentkezhetnek; nincs tematikai megkötöttség.

A pályázati munkáknak a következő minimális követelményeknek kell megfelelniük: legalább A4-es formátum, berámázva vagy paszpartuzva; a hordozó lehet vászon, papír vagy karton; használható vízfesték, akril, színes ceruza, pasztell, olaj, olajkréta vagy tus; a kisplasztika lehet fából, kőből, fémből, agyagból vagy gipszből faragott, formázott vagy öntött munka; a pályázati munkának befejezettnek kell lennie, melyet még nem mutattak be nyilvánosság előtt.

A pályamunkákat az Írisz Ház weboldalán letölthető, kitöltött jelentkezési űrlap kíséretében kérik elküldeni november 25-ig (beérkezés időpontja) a következő postacímre: Írisz Ház, Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág utca 5. szám (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Lăcrămioarei nr. 5). A küldményen tüntessék fel: Pályázat.

Minden, időben beérkezett munkát kiállítanak, s azokat avatott szakmai zsűri bírálja el. A bizottság elnöke Deuten-Makkai Réka művészettörténész. Díjak: I. díj: 2000 lej, II. díj: 1000 lej, III. díj: 500 lej. A nyertes munkák a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány tulajdonába kerülnek.

A kiállítást rendhagyó módon online is bemutatják. Megnyitója december 3-án, csütörtökön lesz.

További információk az iriszhaz.blogspot.com vagy a facebook/Iriszház oldalon, kérdéseikkel forduljanak Makkai Péter igazgatóhoz (0267 315 560, 0724 000 467, e-mail: iriszhaz@yahoo.com).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (telefon: 0267 313 112; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ASZFALTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Puskás Tivadar utcában, az Olt utca és az 1918. december 1. utca közötti szakaszon ma aszfaltozási munkálatokra kerül sor. Kérik a lakókat, az aszfaltozás ideje alatt ne parkoljanak az említett útszakaszon, hogy mielőbb befejeződhessen a munkálat.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen a Bem József utca Fortyogó utca és Vadrózsa vendéglő közötti szakaszán a víz- és csatornarendszer felújítási munkálatai miatt e hetekben hétfőtől péntekig naponta 7 és 10 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A korlátozás csak az említett szakaszra érvényes.

FOGADÓÓRÁK. A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. * Minden csütörtök délután 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.