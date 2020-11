Csodák nincsenek

Európa majd minden országában megpróbálják, hol szigorúbb, hol enyhébb intézkedésekkel gátolni a vírus terjedését úgy, hogy közben ne bénítsák le teljesen a gazdaságot. Kísérletezés folyik mindenütt, de ha egy kormány úgy hozza döntéseit, hogy közben fél szemmel a közvélemény-kutatók mutatóit figyeli, és nem a szakemberekre, a józan észre hallgat, akkor annak csakis káosz lehet az eredménye. Napi tízezer új fertőzöttre volt szükség, be kellett telniük az intenzív terápiás helyeknek, hogy végre rászánják magukat Románia vezetői is a drasztikusabb lépésekre. Ezek összevisszasága azonban mutatja, hogy nem volt átgondolt terv az amúgy várható helyzet kezelésére, sok-sok szakemberük, zseniális minisztereik, kormányfőjük mintha abban bízott volna, megadja magát az a fránya vírus, vagy legalább kivár még egy kicsit, és csak december 6. után kezd tombolni. Nem így történt…

Nyár közepe óta halljuk, hogy Romániában körülbelül ezer intenzív terápiás hely van, és mi lesz majd, ha ezek betelnek. Bővítés azonban alig történt. Tavasztól szajkózzák, hogy kevés a szakember, elvándoroltak az orvosok, ápolók, de senki nem tett semmit azért, hogy visszacsábítsa őket, esetleg átképezze a jelenleg kevésbé túlterhelt szakterületeken tevékenykedőket. Most, a huszonnegyedik órában próbálkoznak csak az egyetemisták, önkéntesek bevonásával. Bizonyára itt is csodában reménykedtek, és ugyanezt tehette az oktatási miniszter is, hisz a távoktatáshoz elengedhetetlen, májusban megígért eszközök nagy része mai napig nem érkezett meg a legrászorulóbbakhoz. Ennek ellenére mától bezárják az összes iskolát, és boldoguljon, ki ahogyan tud. Teszik ezt annak dacára, hogy a még szigorúbb karantén alá vont országok nagy részében továbbra is működik az oktatás, van, ahol csak az elemistáknak, máshol a nagyoknak is, hisz az egyébként rendkívül szigorú, sokszor vészmadárkodó Egészségügyi Világszervezet (WHO) is ekként fogalmazta meg ajánlását.

Észszerű magyarázattal nem rukkoltak elő, minként arra sincs józan indoklás, miért kell bezárni a fedett piacokat, vásárcsarnokokat, utcára kényszeríteni sokkal rosszabb és ellenőrizhetetlenebb körülmények közé az eladókat, ha a hiper- és szupermarketek, plázák továbbra is nyitva tarthatnak, miért kell este kilenckor bezárni minden üzletet, mikor ez csak a nyitvatartás alatti zsúfoltságot fokozza, és az éjszakai kijárási tilalom amúgy is rendezné a kérdést. És legfőképpen, eddig semmilyen segítséget, anyagi támogatást nem ajánlottak fel mindazoknak, akiknek ellehetetleníti működését a rengeteg korlátozás, a családok százezreinek, akik bevétel nélkül maradnak. A kampány, a választások nyomása alatt a vírus terhét nyögő román kormánytól ezúttal is csak ennyire tellett.