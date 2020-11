Jelentős, egyebek mellett az ügyintézés hatékonyságát növelő, de a tevékenységet is javító átszervezést tervez Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A városi képviselő-testület csütörtöki rendkívüli ülésén fogadta el átszervezéséről szóló határozatát, mely révén a polgármesteri hivatal egyes részlegeinek, irodáinak erősítését szeretnék elérni. Az átszervezés mellett átfogó digitalizációs fejlesztés is kezdődik.

A testületi ülést megelőzően Antal Árpád polgármester a városháza szervezeti ábrájának átalakítását illetően sajtótájékoztatón elmondta: a hivatal közbeszerzési, beruházási és pályázatíró osztályait szeretnék megerősíteni. Ez azért kiemelten fontos, mivel az önkormányzat nagyon sok pályázatot nyert az elmúlt időszakban, és ezek lebonyolításához több emberre van szükség. Emellett az elkövetkező időszakban is sok pályázatot szeretnének benyújtani, szeretnék tehát „izmosítani” az önkormányzati tevékenység e szeletét. Irodákat, részlegeket, igazgatóságokat szerveznek át. A cél, hogy hatékonyabban működjön a rendszer. Ami az emberi erőforrást illeti, egyrészt belső átszervezéssel erősítik egyes irodák működését, de új alkalmazottakat is felvennének, sok állást hirdetnek meg az elkövetkező hetekben. Antal Árpád szerint az elmúlt egy évben nem nagyon alkalmaztak, mivel egyrészt a kormány egy adott pillanatban leállította ennek a lehetőségét, másrészt mandátum végéhez közeledtek, és úgy gondolták, tisztességesebb lenne, hogy az új képviselő-testület határozza meg a prioritásokat és a szerkezeti átszervezésről is ezek alapján szülessen döntés.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád megerősítette, hogy az alpolgármesterek hatáskörének módosítása is része az átszervezésnek. Felidézte, hogy az elmúlt tizenkét évben minden mandátumban a szervezeti ábrát is úgy alakították, hogy minél hatékonyabb legyen az alpolgármesterek tevékenysége is. Várhatóan most sikerül megközelíteni legjobban a legmegfelelőbb formát. Négy évet leszámítva korábban mindig volt három műszaki felkészültségű ember – rajta kívül – a városvezetésben (ideértve Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzsert is, aki 28 éves tapasztalattal bír), és nem mindig volt könnyű ilyen beállítottságúak között leosztani a teljes feladatkört. Most úgy véli, a hatásköröket úgy tudják átszabni, hogy a helyükre kerülnek a dolgok. A polgármester szerint a vezetői szinteken némi „csinosítást” is terveznek, igazgatóságok, irodák összevonásával. Ez nem jár elbocsátásokkal, mivel a legtöbb helyen adott vezetői tisztségek nem voltak betöltve, és most az összevonással csak maga az állás szűnik meg.

A hatékonyabb ügyintézést szolgálja ugyanakkor a szintén a csütörtöki testületi ülésen elfogadott másik határozat is, mely a digitalizációt szolgálja. Antal Árpád szerint az eljövendő két évben átfogó fejlesztésekbe kezdenek ezen a téren: online eljárásokat dolgoznak ki, és minél több folyamatot akarnak egyszerűsíteni. A Vállalkozói Konzultatív Tanács is azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy bizonyos esetekben egyszerűsítsék le az eljárásokat. A maga részéről úgy véli, nagyon jó válaszokat tudnak majd adni ezekre az elvárásokra. Példaként említette, hogy a jogi személyek működési engedélyeinek éves láttamozását szeretnék teljesen felszámolni, és hamarosan az erre vonatkozó javaslatot is nyilvánosságra hozzák. Szakszerű, gyors és hatékony ügyintézést szeretnének biztosítani, mind a vállalkozók, mind a természetes személyek számára.