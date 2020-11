Joe Biden demokrata párti elnökjelölt nyerte az amerikai elnökválasztást, miután a több napon át tartó szavazatszámlálás során szombat estére kiderült: Pennsylvaniában is ő kapta a legtöbb szavazatot. Amúgy a beérkezett szavazatok összeszámlálása még vasárnap is tartott Amerikában, az előzetes, nem hivatalos eredmények szerint Biden legalább 273 elektor szavazatára számíthat, a győzelemre 270-re van szükség. Donald Trump nem ismerte el vereségét, szerinte csalás történt, és jelezte: bírósághoz fordul.

Pennsylvania döntött

Az elnököt hivatalosan a decemberben összeülő, 538 tagú elektori kollégium választja majd meg, ahol a győztesnek 270 elektor szavazatára van szüksége az elnökké választáshoz. Biden Pennsylvania megnyerésével vasárnap este 273 elektor támogatását bírta a vezető amerikai és nemzetközi hírcsatornák szerint, míg a hivatalban lévő elnök, Donald Trump 213 elektor támogatására számíthatott. A szavazatok összesítése során Pennsylvania állam vált a mérleg nyelvévé: mivel az állam 20 elektort ad, így már mindegy, hogy ki nyeri azt a további négy államot – Georgia, Észak-Karolina, Nevada, Arizona – ahol még nem ért véget a voksok összesítése, és az állás is szoros volt. A két jelölt közötti különbség több államban is igen kicsi, egy százalékon belüli volt. A billegő államok közül Nevadában a voksok 93 százalékát számolták már meg, és Biden mintegy 32 ezer vokssal, 1,8 százalékkal vezetett, a szomszédos Arizonában mintegy 20 ezer szavazat volt a demokrata jelölt előnye, ami 0,6 százaléknyi különbség. A délkeleti Georgiában volt a legkisebb az elnök demokrata párti kihívójának előnye: ott a voksok 99 százalékát számolták már össze, és Bidenre mindössze hétezerrel voksoltak többen, mint Trumpra. Észak-Karolinában Donald Trump vezetett, mintegy 76 ezer szavazattal. Ha minden államban ennek megfelelően alakul a végeredmény, akkor Joe Biden 306 elektori vokssal arathat győzelmet.

Bírósághoz fordul Trump

Donald Trump azonban továbbra sem adja jelét annak, hogy belenyugodna az eredménybe. Trump többször is azt írta a Twitteren, hogy ő nyerte meg a választást, méghozzá nagy többséggel. Egy másik bejegyzésében pedig azt állította, hogy több tízezer levélszavazat a választás napján urnazárás után érkezett be, ami szerinte törvénytelen.

Az elnök kampánystábja által szombaton kiadott közleményben azt írják, hogy hétfőn megindítják a bírósági eljárásokat, mert „az amerikai nép becsületes választást érdemel, ami azt jelenti, hogy a jogszerű szavazatokat mind meg kell számolni, a törvénytelenül leadott voksokat pedig nem”. A közlemény egyúttal azzal vádolja Joe Biden kampánycsapatát, hogy a Trump-csapat megfigyelőit nem engedik be a szavazatszámlálásra, valamint hogy hamis, fabrikált, illetéktelenek által és elhunytak nevében leadott voksokat akarnak megszámoltatni. „Mit rejteget Biden? Nem nyugszom egészen addig, amíg az amerikai nép meg nem kapja azt a becsületes szavazatszámlálást, amelyet megérdemel és amelyet a demokrácia megkövetel” – írja közleményében Donald Trump.

Együttműködést akar Biden

Kétpárti együttműködést szorgalmazott és a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta Joe Biden szombat éjjel a Delaware államban lévő Wilmingtonban mondott beszédében, első feladataként pedig a járvány elleni küzdelmet jelölte meg. Már hétfőn tudósokból és szakértőkből álló csoportot nevez ki, hogy segítsen megbirkózni a feladattal. Hangsúlyozta: büszke arra, hogy demokrata párti politikus, de nem demokrata párti elnök lesz, hanem valamennyi amerikai elnöke. Felidézte, hogy 74 millió amerikai szavazott rá, többen, mint bármelyik elnökre az amerikai történelem során. Hozzátette, hogy megérti azoknak a kiábrándultságát, akik vetélytársára, Donald Trump jelenlegi elnökre voksoltak, de – mint mondta – „adjunk egymásnak egy esélyt. Itt az ideje, hogy félretegyük az éles retorikát, lehűtsük a kedélyeket és ismét egymásra nézzünk, beszéljünk egymással. Eljött az idő, hogy begyógyítsuk a sebeket Amerikában. Olyan elnök leszek, aki nem megosztja, hanem összefogja az embereket”. Feladata fontos részének nevezte az Egyesült Államokban meglévő rendszerszerű fajgyűlölet elleni küzdelmet, valamint a klímaváltozás visszaszorítását.

Joe Biden előtt Kamala Harris kaliforniai szenátor, az alelnöki tiszt várományosa mondott beszédet. Saját pályájára hivatkozva leszögezte, hogy „Amerika a lehetőségek földje”, ahol az érvényesüléshez csak akarat, szorgalom és tudás szükséges. „Én lehetek az első női alelnök, de nem az utolsó” – mondta. Felidézte, hogy amikor anyja 19 évesen Indiából Amerikába érkezett, el sem tudta volna képzelni ezt a pillanatot, ám erősen hitt egy olyan Amerikában, melyben ez a pillanat eljöhet. A leendő alelnök beszédében külön méltatta a nőket, asszonyokat – különösen a feketéket –, akik támogatták, és szólt a nők előtt még mindig tornyosuló társadalmi akadályokról is. Egyúttal bátor férfiként beszélt Joe Bidenről, mert volt mersze áttörni az egyik legerősebb gátat: nőt választani alelnökének. Kamala Harris – aki nemcsak az első női, de az első fekete és az első dél-ázsiai származású alelnök is lesz – kitért az afroamerikaiakra, akik „nem túl régen szabadultak fel a rabszolgaságból és a rasszizmus rémségéből”, amelynek hatásai még mindig érződnek. Beszédében a kisgyerekekhez is szólt, nekik címezve azt mondta, hogy merjenek álmodni, legyen bennük eltökéltség.