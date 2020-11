Fesztivál és virtuális színház járványidőben

Miközben egyre több település kénytelen áttérni a vörös forgatókönyvre, és újra pang a kulturális élet országszerte, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház fesztivált szervez, új színészeket alkalmaz, turnézik és egy sajátos, virtuális (VR) színházi előadás létrehozásán dolgozik, mely a mai elektronikus technológiák és a színház összefonódásának annyira új irányzata, hogy Európa-szinten is gyerekcipőben jár még. Mindezekről Anna Maria Popa, a színház igazgatónője számolt be lapunknak.

Idén ötödik kiadásához érkezett a DbutanT Színházi Fesztivál, mely pályakezdő alkotóknak kínál lehetőséget a megmérettetésre, a közönséget pedig igyekszik közelebb hozni a legújabb nemzedék színházi törekvéseihez. A fiatal színészek, rendezők, látványtervezők és koreográfusok bemutatása után idén egy újabb ciklus kezdődött, tehát újra a kezdő színészekre fókuszált a rendezvény, a sepsiszentgyörgyi román színház mellett pedig a Konstancai Állami Színház is beszállt a szervezésbe. Az előválogatást az Andrei Mureșanu Színház művészeti tanácsa végezte, mely 24 előadás 70 jelölt színészéből 8 előadást és 30 jelöltet engedett át a Konstancán zajló második fordulóba, ahol az öt színházigazgatóból álló zsűri kiválasztott öt döntőst, akiknek Szentgyörgyön is be kellett mutatkozniuk egyéni műsorokkal. A rendezvényt részben Konstancán, részben pedig a háromszéki megyeszékhelyen tartották, a járványhelyzet folyamatos változásai miatt azonban az előadások egy részét csak online tekinthette meg a közönség, egyeseket felvételről, másokat élő közvetítésben. Három színész is fődíjat nyert: közülük kettő ide, egy pedig a konstancai színházhoz szerződött. Nem volt könnyű a szervezőmunka, de végül ez a kiadás is sikeresnek könyvelhető el, a szokásos mesterkurzusokat is megtartották a zsűritagok, sőt, a kettős szervezésnek köszönhetően nőtt a fesztivál népszerűsége.

A Nemzeti Kulturális Alapkezelő által támogatott turnéjukat tavasszal kellett volna megtartani, de mivel akkor minden le volt zárva, őszre halasztották. Azonban most is nehéz volt a szervezés, folyamatosan követniük kellett, hogy hol vannak még nyitva a színházak, hol tudják biztonságos körülmények között bemutatni előadásaikat. Olyan városokban készültek fellépni, ahol kevés fertőzöttet tartottak nyilván, azonban ahogy teltek a napok, egyre több színház zárt be, így újabb és újabb forgatókönyveket találtak ki. Volt, amikor két nap alatt kellett új helyszínt találniuk, ami a közönségszervezés szempontjából szinte lehetetlen kihívás, az egyik fellépésüket le is kellett mondani. Végül a ploiești-i, szatmári, nagykárolyi és tordai színházak közönségének tudtak játszani, Nagybányán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Gyergyóban elmaradtak a betervezett előadások. „Csak egy őrült csapat szervezhet fesztivált és turnét a pandémia kellős közepén” – mondta nevetve az igazgatónő, hozzátéve: meglepő módon mindenütt megteltek a rendelkezésre álló helyek.

Mivel jelenleg a Száll a kakukk fészkére című előadásuk a legnépszerűbb, és dramaturgia, valamint díszlet szempontjából is ez tűnt a legmegfelelőbbnek, elkészítik ennek a VR színházi változatát – magyarázta Anna Maria Popa. Egy új művészeti formát szeretnének ezáltal kipróbálni, mely azt jelenti, hogy egy különleges sisak segítségével a néző tulajdonképpen belülről nézheti végig az előadást, melyet úgy érzékel majd, hogy előtte és a háta mögött is zajlanak az események, ő pedig egy kerekesszékben ülő néma szereplője a történetnek. Rendkívül komplex munkát igényel ennek a produkciónak az előkészítése, jelenleg egy filmrendező segítségével rögzítik az előadás egyes jeleneteit, és más-más partnercég felel a „VR360 technológiáért”, a hangfelvételekért és hangkeverésért, valamint a számítógépes alkalmazásért és weboldalért, ahol virtuálisan megtekinthető lesz az előadás. A TeatruVR platform weboldalán lehet majd megvásárolni a jegyeket a teljes produkcióra, annak egy részletére vagy egy olyan csomagra, mely azt a bizonyos sisakot (fülhallgatóval ellátott szemüveg) is tartalmazza. Utóbbit postán küldik majd el a vásárlónak a használati utasítással és a belépéshez szükséges egyéni kódokkal együtt. Mint mondta, azért osztották fel több epizódra az előadást, mert fárasztó egy egész estés produkciót végignézni ezzel a szemüveggel. A megszokottól eltérő módon, igen nagy csapattal készülnek tehát a december közepére tervezett bemutatóra. Az első 200 érdeklődőnek kedvezményes áron kínálják azt a bizonyos csomagot a sisakkal, mely a további előadások megtekintéséhez is használható lesz majd. Más színházakkal is tárgyalásban vannak, melyek közreműködésével minden hónapban egy új produkciót szeretnének feltölteni a TeatruVR weboldalára.