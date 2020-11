Ajánlással fordult az ombudsman a belügyminisztériumhoz, hogy azokon a településeken, ahol valamely nemzeti kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot, az illető kisebbség nyelvén megírt egyéni felelősségvállalási nyilatkozatokat is fogadják el a hatóságok.

A nép ügyvédje intézményének péntek esti közleménye értelmében mindennek az előzménye, hogy egy polgár petícióval fordult az ombudsmanhoz, miután a szükségállapot ideje alatt két ízben is igénylést küldött a belügyminisztériumnak, kérve, hozza meg a szükséges intézkedéseket, hogy azokon a településeken, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 20 százalékot, a magyar nyelven megírt lakhelyelhagyási nyilatkozatot is fogadják el a hatóságok. A polgár az alkotmány 6. cikkelyére, illetve a közigazgatási törvény 94. cikkelyére hivatkozva fogalmazta meg igénylését, a belügy azonban ezt elutasította, azzal érvelve, hogy a szükségállapot idején kiadott katonai rendeletekbe foglalt intézkedések betartásának ellenőrzése nem a helyi, hanem a központi hatóságok feladata, és ideiglenesen a helyi rendőrséget is a román rendőrségnek rendelték alá.

Erre az érvre reagálva a minisztériumnak küldött ajánlásában a nép ügyvédje rámutat: azáltal, hogy a helyi rendőrségek ideiglenesen a belügyi szervek alárendeltségébe kerülnek, nem mentesülnek az anyanyelvhasználat biztosításának kötelezettsége alól.