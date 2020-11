„Ne felejtsük el, a féléviket csak a fontos tantárgyakból, szaktantárgyakból írják a diákok, minden más esetben ugyanúgy felmérők során kapják az értékelést. Tehát csak a félévik maradnak el, de ugyanúgy megírják az ismétlő dolgozatokat” – magyarázta. „Ezen kívül folytatjuk a diákok felkészítését a képességfelmérő vizsgára és az érettségire, a 8. és 12. osztályosok számára második félévtől heti rendszerességgel vezetünk be felkészítés céljából tesztírást a rendes tanórák mellett. Az online oktatás mellett tovább zajlik a televíziós oktatási program, és majd személyesen is folytatjuk a diákok felkészítését” – mondta még Monica Anisie. A döntés azután született, hogy hétfőtől teljes egészében online folyik majd az oktatás Romániában. (Transindex)

NYITOTT PIACOK KELLENEK. Ideiglenes szabadtéri piacokat kell kialakítsanak a helyi önkormányzatok azokon a településeken, ahol mostanáig kizárólag vásárcsarnokok működtek. Ludovic Orban kormányfő és Marcel Vela belügyminiszter szombat este utasította a prefektusokat, hogy tartsanak gyűléseket az érintett települések polgármestereivel, s kérjék tőlük, hogy sürgősen intézkedjenek. A kormány elképzelése az, hogy az őstermelőknek szánt ideiglenes elárusítóhelyeket a bezárt piacok közelében, a gépjárműforgalom elől lezárt utcákon, tereken alakítsák ki, ahol pedig ez nem lehetséges, más helyszínt kell kijelölni. Az önkormányzati vezetőknek arról is gondoskodniuk kell, hogy az árusok és a vásárlók értesüljenek az alkalmi piacok kialakításáról, azok helyéről. A 935-ös kormányhatározat értelmében a vásárcsarnokok hétfőtől kezdődően 30 napig nem nyithatnak ki, hogy ezzel is csökkenjen a koronavírus terjedésének kockázata. A födött, de fallal nem zárt piacok továbbra is működhetnek. (Maszol)