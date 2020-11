A Helyi Készenléti Bizottság hétfői döntése alapján a piaci bódék is nyitva maradhatnak, azzal a kikötéssel, hogy egyszerre csak egy ügyfél lehet bent.

Keddtől, november 10-től a város három bölcsődéje is újra fogadja a kisgyermekeket – ez már az Országos Készenléti Bizottság határozata –, a szülőket azonban külön megkérik arra, hogy csökkentsék a gyermekek idős személyekkel való érintkezését, amennyire csak lehetséges.

Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 14 napban az új koronavírussal fertőzöttek aránya vasárnapra elérte a 6,94 ezreléket, az esetek száma pedig továbbra is növekedést mutat – tudatja az önkormányzat, amelynek közleménye ismételten felhívja a lakók figyelmét a megelőző intézkedések betartására: a védőmaszk helyes viseletére, a torlódások elkerülésére és a megfelelő távolságtartásra más személyektől, illetve a szigorú kézhigiéniára. Mindez azért is fontos, mert ha a fertőzés továbbra is ilyen iramban terjed, karanténba helyezhetik Sepsiszentgyörgyöt is, amikor csak bizonyos helyzetekben lehet kilépni az utcára, és ahhoz is kijárási nyilatkozatra van szükség, de lehetnek még más jellegű korlátozások is.

A közlemény emlékeztet a november 9-től országszinten érvényes korlátozásokra is: az óvodák és iskolák online oktatásra való áttérésére, a zárt terekben működő piacok és vásárcsarnokok bezárására, a kötelező maszkviselésre, a 23 órától 5 óráig tartó éjszakai kijárási tilalomra, a 21 órakor bezáró üzletekre, illetve a cégek és intézmények azon kötelezettségére, hogy otthoni vagy váltásban történő munkavégzésre álljanak át. (dvk/demeter)