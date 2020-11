Amennyiben az Országgyűlés ma 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, akkor ma éjféltől újabb szigorítások lépnek életbe, amelyekből több is érinti a sportéletet. Az amatőr csapatsport tilos lesz a szabadban is, de ennél is fontosabb talán, hogy szerdától a sportmérkőzéseket is csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni.

Ez többek között érinti a magyar labdarúgó-válogatott három novemberi hazai összecsapását, az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt, valamint a szerbek és a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is, továbbá a Ferencváros Barcelona elleni BL-csoportmeccsét.

A Magyar Labdarúgó-szövetség jelezte, a nézők nélkül, zárt kapuk mögött rendezett válogatott mérkőzések esetén a jegyek árát visszatéríti. Valamennyi mérkőzést a Puskás Arénában rendezik.

Az RB Salzburg közleménye szerint a Rapid Wien elleni hétvégi bajnoki mérkőzés előtt a tesztelés során még csupa negatív eredmény született, utána azonban a második körben hat labdarúgónál is pozitív lett a minta. A meg nem nevezett labdarúgók tünetmentesek. A helyi szabályozásnak megfelelően a fertőzöttek elkülönítése mellett karanténba helyezték az egész csapatot.

A magyar válogatott az Eb-re való kijutásról döntő, Izland elleni hazai találkozó után a Nemzetek Ligájában vasárnap Szerbia, szerdán Törökország csapatát fogadja.

Vasárnap kiderült, hogy Kleinheisler László biztosan nem csatlakozik a kerethez, mert az NK Osijek középpályásának karanténba kellett vonulnia.