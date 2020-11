Roglič a piros trikó megszerzése mellett elsőként zárt a pontversenyben is, így a zöld trikó is az övé lett. A 31 éves szlovén kerékpáros előtt Roberto Herasnak sikerült címet védenie, a négyszeres Vuelta-győztes spanyol versenyző a 2004-ben szerzett címét védte meg 2005-ben. A Tour de France-elsőséget az utolsó előtti versenynapon elvesztő Roglič 13 esztendő után azt a bravúrt is végrehajtotta, hogy háromhetes körverseny mellett az öt legrangosabb egynapos viadal, a Monumentumok egyikét is megnyerte ugyanabban az évben.

Az összetett második helyén a tavaly Giro d’Italia-győztes ecuadori Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), a harmadikon a pályafutása első Grand Tour-dobogóját megszerző brit Hugh Carthy (EF) végzett. Érdekesség, hogy a 2009-ben győztes spanyol Alejandro Valverde 40 esztendősen a tizedik helyen zárt, ezzel pályafutása során huszadszor végzett a legjobb tízben háromhetes körversenyen. A Vuelta hegyi pontversenyének győztese és így a pöttyös trikós a francia Guillaume Martin (Cofidis) lett, a legjobb fiatal kerékpárost illető fehér trikót az összetett ötödik helyén záró spanyol Enric Mas (Movistar) érdemelte ki. A csapatversenyben a Movistar zárt az élen.