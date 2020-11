Magyar filmhét Bukarestben

A két világháború közötti Kolozsvárt bemutató fotókiállítással nyílt meg vasárnap este a 14. Bukaresti Magyar Filmhét, amely a legfrissebb magyar filmeket mutatja be a román közönségnek.

Kósa András László, a bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a november 8. és 17. között zajló fesztivál idén is a legfrissebb magyar filmtermés legfontosabb alkotásait mutatja be a bukaresti közönségnek műfaji kötöttségek nélkül. Általában nagy hangsúlyt fektetnek a magyar–román koprodukcióban készült alkotásokra, így az idei fesztivál első napján, hétfő este a Kocsis Ágnes által rendezett Éden című filmet vetítették, amely román–magyar–belga együttműködésben született. A seregszemle egyik érdekes alkotása a Kísértetek vonata című bűnügyi vígjáték, amely 1933-ban készült román és magyar változatban ugyanazzal az alkotóstábbal. Ezt a két filmet a Filmtett Egyesület mutatja be román és magyar nyelven.

Az idei seregszemle az 1959-ben létrejött és 2010-ben megszűnt magyarországi Balázs Béla Stúdióra fókuszál, amelynek ötvenéves tevékenységéből most Bódy Gábor alkotásaira kerül a reflektorfény. A közönség a rendező Amerikai anzix, valamint Nárcisz és Pszyché című filmjét láthatja.

A koronavírus-járvány miatt rendkívüli körülmények között zajlik a filmhét. A vetítések a bukaresti Magyar Kulturális Intézet udvarán zajlanak, korlátozott nézői létszámmal. A járvány miatt a magyarországi alkotók sem tudnak jelen lenni, a legtöbb film előtt azonban az alkotóstáb egyik tagja videóüzenetben köszönti a közönséget. Ugyanakkor az egyes filmekhez kapcsolódó romániai meghívottak személyesen vesznek részt a szemlén – magyarázta az igazgató.

A filmhéten levetítik egyebek mellett Tóth Barnabás Akik maradtak, Szász Attila Apró mesék, Deák Kristóf Foglyok, Hartung Attila Fomo: Megosztod és uralkodsz, valamint Orosz Dénes Seveled című játkékfilmjeit. Lesznek dokumentumfilmek is, például Hajdú Eszter rendező Barta Tamás – Siess haza, vár a mama!, Almási Tamás Folyékony arany, valamint Kövessy Róbert Magyar lapát – Portréfilm Wichmann Tamásról című alkotása.

A vasárnapi nyitórendezvényen a közönség az Orbán Lajos amatőr fotós képeiből készült kiállítást tekinthette meg, aki a két világháború közötti Kolozsvár tehetséges fotósa volt. Kedvtelésből, önszorgalomból tanult meg fényképezni, fotográfiáit azonban nemzetközi versenyeken díjazták. A tárlat kurátora Blos-Jáni Melinda.